新光三越讓23歲女樓管監工？　前員工揭實情：能作主權力是0

▲台中新光三越發生氣爆被勒令停業。（圖／CTWANT提供，下同）

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台中新光三越百貨13日上午11時許發生嚴重氣爆，造成4死37傷，4名死者中的23歲林姓女樓管，由於太靠近氣爆點，事故發生後倒在11樓至12樓樓梯間喪命。家屬質疑為何讓一名23歲的年輕女子負責監工，對此，新光三越回應，樓管當下是巡視環境並回報需要處理的問題，並非監工。一名身為新光三越前樓管，也站出來替前東家說話，澄清「監工」與樓管的主要職務。

新光三越11、12樓正進行裝修、改裝工程，卻意外發生氣爆，林女的男友指出，女友生前曾提及她的工作「監督工程、與廠商對接」，疑似擔任「監工」角色，讓家屬質疑為何新光三越沒有找專業人員監工，而是讓小女生去監工。

對此，新光三越也回應，樓管的工作內容並非監工，而是代表公司去「巡樓」，查看施工單位有無問題需要解決，負責反映回報給公司，對於員工的離世感到相當不捨與遺憾。

一名網友在Threads上發文表示，他身為新光三越的前樓管，想說明這個職位的職責所在，「工作包山包海，從天花板燈泡不亮、專櫃人員停車證申辦，到地板髒汙處理，可以說是樓層的里長伯，但實際上只是一個負責聯繫、傳達的窗口，並沒有太多的裁量權/實權。」

而此事輿論傾向新光三越讓樓管擔任「監工」，他認為這個說法有點沉重，「因為進場的工班本身一定有領班，而樓管頂多上過幾次工安課而已，根本不可能負責起監工的職責。每次我進入施工區，不被工班白眼攆出來就已經不錯了。」

原PO解釋，遇到樓層櫃位改裝時，樓管的主要工作內容，大多確認當日施工進度、詢問領班為何進度落後，並巡視環境整潔，確保施工區域不影響樓層運作，強調這只是基於「掌握樓面狀況」的日常工作內容的一部分而已，樓管並無法影響施工方式、進度。

另外，原PO也提到，目前新光三越被勒令停業，對內部員工來說，壓力非常沉重，「怎麼處理廠商的貨物撤出壓力，估幾百萬件都算保守了，品牌現行合約怎麼辦、怎麼放人讓廠商進去估財損？就算成功reopen，那些一線大廠會願意讓自己的新品和出過人命的百貨掛勾嗎？」希望外界不要過度苛責內部員工。

網友在底下紛紛留言表示，「身為新光的一員，終於有看到樓管出來解釋正確的答案」、「巡視跟監工是兩回事」、「樓管聽起來好像是個很威風的工作，事實上在管理眾多櫃位時，能夠作主下決定的權力是0」、「講得非常好，不是幫很久之前的東家講話，就事論事，樓管只是基礎巡視，監工真的很沈重」、「我也是曾在新光工作三年，我也覺得樓管根本不可能到那裡！第一沒有那麼閒，第二通常都是安管他們在處理，其他單位根本不可能出現。」

▲新光三越氣爆現場宛如人間煉獄。

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