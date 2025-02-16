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中國國企改革部署　轉向AI領域

▲上海世界人工智慧大會（WAIC）。（圖／路透）

▲上海世界人工智慧大會（WAIC）畫面。（圖／路透）

文／中央社

根據中國證券報報導，近日央企、地方國企正全力推進改革，預計將布局戰略新興產業，加大力度推進重組整合。有專家預料，將有更多有關數據及人工智慧等領域的新央企出現。

中國證券報15日報導指出，國企改革近來動作頻頻。中央企業出現重組浪潮，涉及汽車、物流行業央企整合推進；另一方面，雲南、山東、重慶、湖南等地召開會議，對地方國企改革進行部署。

中國企業改革研究會研究員周麗莎認為，今年有關部門在推進央企戰略性重組和專業化整合的力度將加大，數字技術、人工智慧等戰略性新興產業和未來產業的發展將明顯加快。

報導舉例，在央企重組方面，汽車行業蓄勢待發，比如9日晚間，東風系、兵裝系多家上市公司均發布控股股東與間接控股股東擬發生變更公告，稱正在與其他國資央企集團籌劃重組事項。

各地國企改革也在推進當中。報導引述未署名的專家表示，目前地方國資國企的專業化整合主要聚焦在房地產、交通基礎設施、主幹管網、港口碼頭、新能源、化工、資源回收再利用等領域。今年地方國企重組整合步入深化階段。

比如，12日雲南省召開全省省屬企業負責人會議提出，研究制定國有企業「一盤棋」整合重組方案。5日山東省委、省政府召開會議，在深化國資國企改革方面，山東省委書記林武提出，今年要深化重組整合。

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