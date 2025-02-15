台灣燈會人潮不斷　女跌倒受傷、孩童走失警及時救援

▲今天是燈會的第4天，江姓女子因地磚脫落凹陷，江女不慎跌倒血流不止，求助警方。（圖／龜山警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

34歲江姓女子前往參觀台灣燈會-光聚千塘串桃園時，因地磚脫落凹陷，不慎跌倒血流不止，向執勤員警求助後送醫救助治；另外家住中壢區的6歲許姓男童與母親排隊等待領取皮卡丘小提燈，但是人龍綿延太長，許童與母親走散，幸好李童看到員警立刻求助，慌張的媽媽找不到李童則往服務台準備廣播時，看到兒子已由員警帶來，2人興奮的擁抱在一起，並感謝警方的幫忙。

今天是燈會的第4天機捷A18站為主燈區、A19站為副主燈區「光的遊戲場」-城市聚光燈，上午江姓女子與家人經過環球百貨後方車輛出口處，因地磚脫落凹陷，江女不慎跌倒血流不止，家人向在路口執勤的龜山分局警員王唯守求助，王員見事態嚴重，帶著江女一家人前往急救站讓駐點醫護人員檢查治療，護理人員檢查傷口深度判斷必須縫合，想由救護車送中壢天成醫院進行縫合，但江女婉拒自己開車前往醫院即可，而百貨公司得知此事後，馬上迅速將缺地磚的地方先用膠帶貼住，避免有其他民眾發生類似情形。

▲▼排隊領取寶可夢的人潮多，男童與母親走失，經員警幫忙母子2人在服務臺相遇興奮擁抱一起。（圖／龜山警分局提供）

另外，6歲許男童與母親排隊領取熱門的寶可夢皮卡丘小提燈，14時開始發放，但是12時就有人排隊，由洽溪路延伸到民權路四段，人潮就像貪食蛇一樣，不斷變長，許童與母親走散看不到媽媽非常緊張，許童看到執勤的姚巡官馬上請求幫忙找媽媽，姚巡官與林員將許童帶回機動派出所服務台準備廣播時，慌張的媽媽跑到服務台請求幫忙找小孩，母子在服務台相遇，當場擁抱在一起，場面令人動容。