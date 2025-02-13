飲料買1送1、巨大球棒爆米花開賣！超商「經典資格賽」優惠來了

▲7-11推出經典資格賽優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全球關注的WBC「世界棒球經典賽資格賽」即將在台北大巨蛋開打，7-11將於全台指定1500家門市Live直播中華隊場次，也祭出全店優惠，各種小吃、飲料、啤酒最低5折起，獨賣「巨大球棒爆米花」吃完還可收藏紀念。全家則是獨家取票通路，更有獨家應援周邊，祭出夯品「買1送1」還能抽75吋大電視。

▲7-11獨家開賣球棒造型「巨大球棒爆米花」。（圖／業者提供）

★7-11應援優惠

7-ELEVEN自2月21日至2月25日，連續5天在全台7000家門市推出「替球員加油三支付滿額立折」活動，期間憑「icash2.0、icash Pay、OPEN錢包」三大支付工具，購買CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定12大類別商品，消費滿250元立折25元，滿1000元立折100元，再加碼送20點OPENPOINT，回饋最高達12%。

▲7-11推出觀賽必備各種小吃、飲料、零食最低5折起。（圖／業者提供）



另外，觀賽必吃的美食，集結冷凍即食、飲料、啤酒等，像是御料小館椒鹽鹹酥雞、名古屋人氣店家「世界的山將」聯名夢幻雞翅、唐揚雞、韓風拌拌炸雞等，近50款冷凍即食微波品項「任選2件95折、4件88折」。

各種炸物、燒烤小食，在全台限定80家門市提供「哈燒專櫃」服務，期間還有全品項任選第2件9折，夯品像是椒鹽大雞排、韓式起司熱狗，都同享優惠。

▲還有滿額力折活動。（圖／業者提供）

超過百款指定飲料祭出「買1送1、第2件最低5折起」，像是果漾蘋果風味蘇打飲買1送1、每朝健康雙纖綠茶第2件5折、原萃系列第2件6折，還有季節限定必喝的可口可樂草莓風味飲品獨家開賣，嚐鮮價27元，2件49元。

啤酒推薦三得利微醉HOROYOI、台虎精釀、金色三麥等超過30款指定品項「任選3件85折」，所有優惠組合皆任意搭配加入三支付滿額立折優惠，還能折上折。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲全家便利商店與「2025年世界棒球資格經典賽」合作，推出獨家周邊、應援優惠。（圖／業者提供）

★全家應援優惠

全家便利商店與「2025年世界棒球資格經典賽」合作，成為獨家取票通路，即日起全台全家「FamiPort 機台」領取球賽票券，憑票根可享「Fami!ce霜淇淋」不限口味單支39元、Let’s Café小杯「單品美式29元」等優惠。想添購應援戰服、裝備，「全家行動購」也是通路獨家授權，販售多款中華隊應援周邊，應援法批、球服、球帽、加油棒等。

▲全家便利商店推出經典資格賽主題杯。（圖／業者提供）

看準觀賽不想出門需求，全家外送平台「FamiNow」即日起至3月4日，單筆消費滿149元，即可享「外送0元運費」優惠，其中SOHOT炎選話題商品「桶裝炸雞」，即日起也能透過「FamiNow」外送到家，原價472元，外送即享320元優惠。

▲全家外送平台「FamiNow」有免運優惠，叫炸雞還有超殺價。（圖／業者提供）

同步再祭出大電視抽獎，即日起至3月4日，凡於全家實體門市或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，結帳時出示會員條碼或報會員，就可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張，有機會抽中75吋大電視。響應球賽熱血氛圍，只要中華隊勝出一場賽事，就加碼再抽一台！

▲比賽期間消費滿額可抽75吋大電視。（圖／業者提供）

2月14日至2月17日周末五六日期間，全家也有夯品「買1送1」，包括Fami!ce「喝的霜淇淋」、FamiCollection四季春青茶、Hershey’s好時巧酥白可可風味片等飲料零食，都有「買1送1」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。