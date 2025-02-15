基隆監獄風雲！6受刑人圍毆牢友還罵「兇三小」　判拘20天

▲基隆監獄暴力事件！6受刑人聯手毆打同房鄭男，法官各判拘役20天。（圖／示意圖與本案無關／免費圖庫Pxhere）

記者郭世賢／基隆報導

矯正署基隆監獄發生一起受刑人鬥毆事件，丁姓男子等6人於2024年1月與鄭姓受刑人發生口角爭執，隨後在舍房內聯手毆打鄭姓受刑人，導致其頭部及顏面鈍傷。監視器拍下了整個圍毆過程，基隆地方法院依傷害罪判決6人各拘役20天，可易科罰金。

根據判決書指出，丁男、許男、鄭男、盧男、林男、陳男與鄭男都是基隆監獄同房舍的受刑人。2024年1月18日上午10時27分許，丁男等人在舍房內因故與鄭男發生口角爭執，隨後共同徒手毆打鄭男的頭部，導致鄭男受有頭部及顏面鈍傷等傷害。事後，鄭男提出告訴。

法官依據丁男等人的供詞，並當庭勘驗現場監視器影像，認定丁男等6人有犯意聯絡及行為分擔，視同共同正犯。法官認為，丁男等人未以和平方式理性解決糾紛，反而率爾與他人共同出手攻擊他人致傷，因此依傷害罪判決6人各拘役20天，可易科罰金，1天以1千元折算。

此外，鄭男還指控丁男等人在毆打過程中以「兇三小（台語）」等語辱罵他，並提告公然侮辱罪嫌。然而，丁男等人均否認有說這些話，且無其他證據佐證。基隆地檢認為此部分證據不足，難以單憑鄭男的指訴來認定，先前已不起訴處分。