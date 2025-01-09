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以琴聲完成救贖！雲監癌末受刑人獲獎　近日安然辭世

▲雲林監獄71歲的受刑人黃同學以小提琴演奏參與「透明晶質獎」成果展演，贏得評審的感動，並在臨終前得知獲獎消息，近日安然辭世。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林監獄71歲的受刑人黃同學以小提琴演奏參與「透明晶質獎」成果展演，贏得評審的感動，並在臨終前得知獲獎消息，近日安然辭世。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

一位71歲的受刑人，在雲林監獄高牆內完成了一場靈魂的蛻變。黃同學因殺人罪被判無期徒刑，在獄中服刑超過10年，透過宗教的洗禮與音樂的熏陶，他不僅找到心靈的慰藉，更展現了驚人的生命韌性。去年，他以小提琴演奏參與「透明晶質獎」成果展演，贏得評審的感動，並在臨終前得知獲獎消息，近日安然辭世。

雲林監獄典獄長蘇維闊提到，黃同學初入監時，內心充滿不安，暴戾的個性讓他成為一名難以管教的重刑犯。在獄方的教化努力下開始接觸宗教課程，並參與小提琴班。這六年多的學習旅程，讓其逐漸從內心暴戾走向平靜。「小提琴的悠揚旋律，就像一劑心靈的良藥。」一位教誨師回憶道，透過宗教關懷和音樂的影響，黃同學不僅性格改變，還成為其他受刑人的榜樣。

2023年，黃同學被診斷出癌症末期，生命進入倒數。然而，面對健康的急遽惡化，他仍堅持參與雲林監獄的「透明晶質獎」成果展演。在活動中，他以《天空之城》為曲目，用琴聲表達內心的悔意與感恩。「我是俗世的罪人，但宗教與音樂改變了我。」是黃同學在演奏後說出口的話，深深打動在場的評審，贏得熱烈掌聲與肯定。

展演後不久後，黃同學因病情惡化獲准保外就醫，但他始終心繫監獄參賽的成果。在他生命的最後時光，雲林監獄榮獲「透明晶質獎」優選獎的消息傳來，為他的生命畫下圓滿句點。監獄派秘書及教化科等人員，配合衛生科長專程前往新竹馬偕醫院安寧病房探望黃同學，並帶去小提琴與他監獄中的學習照片。據家屬表示，原本昏睡的黃同學奇蹟般醒來，露出欣慰的微笑。

蘇維闊表示，黃同學的故事是一段充滿啟發的旅程，展現了宗教與音樂在改造靈魂方面的力量。希望透過這份感人的經歷，喚起社會對矯正教化工作的重視，並見證音樂如何在最艱難的環境中，點燃生命的希望。

▲雲林監獄71歲的受刑人黃同學以小提琴演奏參與「透明晶質獎」成果展演，贏得評審的感動，並在臨終前得知獲獎消息，近日安然辭世。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林監獄71歲的受刑人黃同學的小提琴。（圖／記者王悉宇翻攝）

 

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