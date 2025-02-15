「出租女友」不只是賣身！　她揭恩客1共通點太心碎：錢不是重點

▲卡蒂亞認為，恩客們「太寂寞了」，這一點令人心碎。（圖／翻攝IG@playmatekatija，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自澳洲雪梨的卡蒂亞（Katija Cortez）是一名專業的「出租女友」，每逢節假日總是生意興隆。她認為，這份工作遠遠不只是肉體關係，許多恩客們都是因為「太寂寞了」，即使花大錢，也想要換取陪伴。

卡蒂亞大學畢業後，一度進入澳洲4大會計事務所，隨後又離開，追尋成為作家的夢想，但為了攻讀創意寫作學位，負擔高昂的學費與租金，才決定投入成人產業，並且很快轉型為「出租女友」，至今大約3年多。

29歲的卡蒂亞表示，每逢節假日都很忙碌，包括情人節、聖誕節、跨年、國慶日、復活節等。她某年情人節和一名客戶共進晚餐，「整件事情都很可愛，他甚至買了巧克力跟花給我。」

儘管這份職業選擇不太尋常，但卡蒂亞相當滿意，因為能夠替許多人的生命帶來變化，也獲得親友支持。她直言，「不是每個人都有伴侶、家人或很多朋友，或者他們的朋友在這些節假日都很忙。如果你沒人陪著一起渡過，這些節假日將變得非常孤單。」

卡蒂亞認為，許多恩客聘請她的原因，都很令人心碎，「他們非常寂寞」，「這不僅僅關乎於身體上的東西，很多時候是提供陪伴，讓人們感覺被他人渴望。這些都是被低估的需求，而每個人都值得感受到親密。」

也有另一些人是想要享受「有女朋友的體驗」，「男人喜歡寵他們喜歡的女人，享受帶漂亮女孩出去約會，透過禮物、晚餐、高檔飯店寵溺她們。對他們來說，付錢似乎不重要，這一切關乎最終的樂趣和體驗。」