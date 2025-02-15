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美國友台派再+1！前國安顧問歐布萊恩回鍋白宮　加入總統情報委員會

▲▼美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O`Brien）於3/24舉行「全球台灣研究中心（GTI）『美台關係工作小組』訪問團記者會」，由外交部發言人劉永健主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國立場友台的前國安顧問歐布萊恩將回鍋白宮。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普日前公佈總統情報顧問委員會（PIAB）成員名單，在上個任期中出任國安顧問的友台人士歐布萊恩（Robert O'Brien）也獲提名入選。歐布萊恩過去曾獲頒台灣特種大綬景星勳章，並於去年美國大選後，將總統賴清德的賀函轉交川普。他對台灣立場友好，此前還強調了川普新政府將在高層決策中展現強勁挺台態度。

總統情報顧問委員會成立於20世紀中期，專門提供情報數據分析，向總統提出獨立建議。白宮11日發表聲明指出，受提名者將協助川普應對美國重大安全挑戰，確保情報界推動其「美國優先」戰略。

儘管歐布萊恩去年曾在華府智庫「全球檯灣研究中心」（GTI）座談會上，表態不會加入「川普2.0」政府，但他日前被提名後，依舊於2月12日開心地在社群平台上發文，表達對再度為川普與美國效力的榮譽感。

此前，歐布萊恩曾從川普新人事佈局分析對台政策，強調「人事就是政策」，並點名預計出任國務卿的盧比歐（Marco Rubio）、白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、首席副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）、川普欽點的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等重要官員，認為美國政府接下來將有強大的挺台力道。

報導稱，除了歐布萊恩外，新任情報顧問委員會成員還包括去年訪台的聯邦眾議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）與川普第一任期的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）。此外，前副總統彭斯的發言人米勒（Katie Miller）也入選，她的丈夫史蒂芬（Stephen Miller）曾於川普首屆政府主導強硬移民政策。

新任情報顧問委員會將由掌管川普社群平台「真實社群」（Truth Social）的努尼斯（Devin Nunes）擔任主席。川普形容，這一組織由「聯邦政府外的傑出公民」組成，負責提供重要情報建議。

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