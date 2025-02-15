熱身？黃國昌PO騎自行車照　自曝：已完成黨主席補選投票

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌，在黨主席補選結果出爐前，曬出一張騎自行車的照片。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席補選今（15日）登場，從上午9時至下午4時開放符合資格黨員參與線上投票，黨中央預計結果會在下午4時30分揭曉。對此，候選人之一的立院黨團總召黃國昌稍早表示，自己已經完成投票，並呼籲支持者記得投票，此外，他還附上一張騎著自行車的照片，似乎是在為即將到來的228一日北高活動做熱身。

民眾黨日前舉辦兩場政見發表會，讓黃國昌與前立委蔡壁如兩位黨主席候選人針對黨務發展發表看法，然而，基本的定調皆圍繞著「搶救柯文哲」為主。

黃國昌強調，他身為立院黨團總召，所以打算在接下來拋出關於「偵查程序」的修法，蔡壁如則指出，自己會作為柯文哲的後盾，甚至進一步承諾，倘若柯文哲再回到民眾黨，她會支持柯文哲續任黨主席。

在兩場政見會相繼落幕後，黨主席補選的投票已於今日上午9時採線上投票的方式展開，據了解，民眾黨黨員目前約為3萬名，不過，須在2月15日以前入黨滿4個月者，始具有投票資格，因此，最終能參與投票的黨員約為2萬名。

本次補選將於下午4時結束投票，民眾黨中央說明，結果預計在結束投票後的半小時內出爐。身為候選人之一的黃國昌稍早在臉書發文表示，「今天風和日麗，我已經投完票了，請大家記得投票喔！」此外，他還附上一張騎著自行車的照片，似乎是在為了2月28日的一日北高活動暖身。