起薪4.1萬！台鐵招募司機員100名　今筆試錄取率24%

▲台鐵招募司機員今日筆試。（圖／台鐵提供）

生活中心／綜合報導

台鐵公司招募司機員100人，今(15)日舉辦第一期從業人員司機員筆試作業，應考人數416人，錄取率約24%。薪資部分，台鐵表示，錄取人員到公司服務，將以第9階技術員任用，薪資約41,330元；未來取得駕駛證照後改以第9階司機員任用，薪資約48,800元。

台鐵說明，為充實從業人力、確保安全、提升服務水準，本年度招募司機員100人，今日分別於台北開南中學、花蓮花崗國中，舉辦第一期從業人員司機員筆試作業，本次應考人數416人(含12名女性)，錄取率約24%。

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司機員考試共分筆試、口試及適性測驗3階段，今日筆試結束後，將於3月18日公告筆試成績，後續將於3月22日進行口試，通過筆試及口試的應考生於4月份安排至航醫中心進行適性測驗，最後於5月22日公告錄取名單，並於7月辦理報到，後續將依其報考單位安排維修基礎訓練(4個月)、司機員班訓練(5個月)、實務駕駛訓練(13個月)，各階段均有相關測驗與檢定，最後於取得交通部核發之駕駛證照後派任司機員擔任駕駛動力車工作。

有關薪資部分，台鐵指出，錄取人員到公司服務，將以第9階技術員任用，薪資約41,330元；未來取得駕駛證照後改以第9階司機員任用，薪資約48,800元，以上未計入危險加給、地域加給及夜點費等津貼。

另外，台鐵表示，第二次從業人員考試缺額699人，5447人報考，符合資格人員4425人，錄取率約15.7%，2月9日已完成部分類科體能測驗，將於2月23日舉辦筆試，口試或術科測驗日期則於3月30日舉行，甄試結果將於4月11日下午2時公告於甄試網站。錄取人員經完整培訓後，再投入第一線崗位服務。