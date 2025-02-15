國安高層會議拍板提高國防預算　朱立倫：問A答B不專業

▲朱立倫出席各縣市黨部新春團拜。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

因應美國總統川普新政，總統賴清德昨開國安高層會議，拍板國防預算將達GDP的3%以上，滿足川普要求。國民黨主席朱立倫表示，國安會議主題應該是針對美國貿易戰與全球AI戰，但答案看起來是問A答B，非常不專業。

朱立倫今日到彰化縣黨部進行新春團拜。受訪時朱立倫指出，昨天的國安會議，應該是要針對美國的貿易戰，以及目前全球的AI戰來說明，但是看起來是「問A答B」，非常的不專業。昨天會議僅提到國防預算增加、強化國家安全與反滲透法，對美貿易部分，則僅稱要增加對美投資、建構民主供應鏈，回應模模糊糊。

朱立倫說，相對看到比台灣目前貿易逆差較低的日本，石破茂首相所提出來的「增加對美投資一兆美金」，以及「增加對美採購能源及科技產品」，項目都非常的清楚，台灣到底該怎麼做？相信這也是國內的產業界都希望得到的答案。

朱立倫提到，好多的業者都提出很多的建議，請民進黨政府專心好好面對AI戰，以及貿易戰，不要每天只想政治，不要每天只想打在野黨，今天真正是朝野應該努力的來面對國際的挑戰。

另，媒體問到，美國在台協會（AIT）理事主席換人，我方要看臉書才知道，台美關係真如賴清德所稱良好？朱立倫回應，台美關係一定要長期保持穩定關係，國民黨與政府都有駐美代表處，應全力為中華民國、台灣的台美關係努力。