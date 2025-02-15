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上班可自慰30分鐘！西班牙公司推超狂DIY福利　員工效率大增

▲胸部,波霸,乳房,大奶,正妹,胸罩,內衣,露奶,乳溝。（圖／CFP）

▲西班牙成人娛樂公司推出自慰休息時間，員工效率大增。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙巴塞隆納一間成人娛樂公司為了減輕員工壓力與焦慮，推出半小時「DIY」休息時間，讓員工在每日上班期間可以有30分鐘拿來自慰。沒想到這項讓人臉紅心跳的福利，成功讓員工工作效率提升。

每日郵報報導，成人娛樂公司Erika Lust Films公司的自慰30分鐘休息時間原本主要是用來測試能否緩解新冠疫情帶來的壓力，在公司內部成立「自慰室」（masturbation station），提供私密空間給員工。這項計畫在2021年開始測試，並於2022年正式納入公司福利制度。

老闆盧斯特（Erika Lust）先前接受採訪時透露，疫情爆發讓生活出現巨大轉變，「我的員工變得有些焦躁，工作精神狀況也不好」、「沒有什麼比壓力更有害於成功的工作環境」，因此設立自慰室供員工使用，提供安全舒適的私密空間，「性健康與整體身心健康密切相關，應得到同樣的尊重與資源」。

報導稱，性以及親密關係與多種健康益處相關，包括改善心臟狀況、減輕壓力、增強心理健康。研究顯示，長期沒有性生活的男女都會出現生殖器萎縮的狀況，例如陰莖萎縮、陰道萎縮，這是因為組織缺乏彈性出現的狀況，且會失去敏感度。

哈佛大學研究發現，每月射精至少21次的男性與每周性高潮不足1次的男性相比，罹患攝護腺癌的風險降低三分之一。另外，對女性來說，性愛或是自慰帶來的高潮有助於支撐骨盆底，也就是下腹部接近腹股溝處的肌肉，有助防止漏尿和失禁。

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