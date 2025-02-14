台中新光三越氣爆！他嘆「員工過20分鐘才被通知」：整個就火大

▲新光三越台中中港店13日發生氣爆。（圖／翻攝自Facebook／TCPB 局長室）

記者曾筠淇／綜合報導

新光三越台中中港店昨（13）日發生氣爆，根據警消初步調查，疑似是12樓拆除施工導致瓦斯氣爆。事發後，台中新光三越初步回應，「我們以顧客跟員工安危為第一優先。」然而，就有網友在Google評論區中寫道，「你們真的有臉講這種話啊！」

新光三越台中中港店昨日發生氣爆，台中新光三越初步回應「我們以顧客跟員工安危為第一優先，正在進行全館緊急疏散，事發原因尚在釐清」。

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不過查看新光三越台中中港的最新評論，就可見有網友在18小時前寫下，「台中新光三越初步回應『我們以顧客跟員工安（危）為第一優先，正在進行全館緊急疏散，事發原因尚在釐清。』你們真的有臉講這種話啊，我們員工過了20分鐘才被通知疏散，期間連廣播都沒有，在脆看到你們先去安撫VIP室的客人，整個就火大，想賺錢想瘋了吧」。

▲網友留言並給1星。（圖／翻攝自Google評論）

Threads上也有網友透露，起初員工以為是發生地震，直到其他人通知才知是氣爆，而且當下時間已經過了20分鐘，沒想到卻還沒開始疏散。

不過對於網友說法，截稿前尚未取得新光三越回應。