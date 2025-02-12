陸18歲足球小將西班牙移訓傷重腦死　官方與家屬達共識：帶回國救治

▲北京國安18歲足球小將在西班牙重傷腦死。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中超北京國安隊18歲小將郭嘉璇代表北京全運隊在與西班牙集訓期間，與RC阿爾科文達斯隊的比賽中，被對方球員膝蓋擊中頭部昏迷，被緊急送往當地醫院急救。經醫師診斷，其顱內出血過多，生還希望十分渺茫。事發後，其父於8日奔赴西班牙，得知郭嘉璇已被當地醫院認定腦死，北京國安隊也派員陪同處理。

《極目新聞》報導，自稱國安足球俱樂部U19梯隊球員郭嘉璇家屬的網友發文稱，郭嘉璇代表北京全運隊在西班牙集訓期間因傷導致腦死亡。12日，北京國安俱樂部回應稱，俱樂部第一時間協助球員家屬辦理了簽證，並派人飛到西班牙陪同家屬處理相關事宜，目前正全力救治球員。

據了解，郭家璇的父親向當地法院提了一份諒解書，北京足協相關負責人也承諾將為後續治療「負責到底」。但在諒解書提交後，對方僅表示只負責在當地治療和轉運回國的費用，回國後的治療費由雙方共同承擔，賠償問題後續再商議。

北京市足協工作人員表示，北京足協已與家屬達成共識，將郭嘉璇帶回國內繼續救治，「後續治療費用由誰承擔，暫不方便透露，肯定會全力保障。」

公開資訊顯示，郭嘉璇是北京國安隊U19隊員，司職後衛，出生於2006年3月20日，2022年曾入選中國U17男足國家隊集訓名單，2023年入選中國U17國家男子足球隊2023年第二期集訓，此外，他也曾參加大陸全國U系列和青超聯賽等賽事並拿過最佳球員，並於2023年6月成功入選拜仁世界隊名單，也是該屆唯一入選的中國球員。