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深海「黑魔鬼魚」罕見現蹤！　尖牙大嘴高清照曝光

▲▼居住於深海2000公尺的黑魔鬼魚（Black Devil fish）在西班牙海面現蹤。（圖／翻攝自IG／jara.natura）

▲居住於深海2000公尺的黑魔鬼魚在西班牙海面現蹤。（圖／翻攝自IG／jara.natura）

記者張方瑀／綜合報導

海洋野生動物攝影師博古納（David Jara Boguna）近日在西班牙特內里費（Tenerife）沿岸捕捉到罕見的「黑魔鬼魚」現蹤的畫面，迅速在社群媒體上瘋傳，更引起研究人員的熱烈討論。

這支影片上週在Instagram曝光後，讓科學界大感驚訝，因為這可能是全球首次記錄到黑魔鬼魚（Black Devil fish）於白天出現在水面上。這種生物通常僅棲息於200到2000公尺深的海域，但這次卻在距特內里費海岸僅約2公里的水域內被發現，當時研究團隊正在進行遠洋鯊魚的調查研究。

▲▼居住於深海2000公尺的黑魔鬼魚（Black Devil fish）在西班牙海面現蹤。（圖／翻攝自IG／jara.natura）

▲黑魔鬼魚是一種深海鮟鱇魚，因其黑色的外觀及發光誘餌而聞名。（圖／翻攝自IG／jara.natura）

許多專家都對黑魔鬼魚為何出現在淺水區感到困惑，推測這可能與疾病、洋流變化或逃避掠食者有關，但真正的原因仍需進一步研究才能確定。

黑魔鬼魚是一種深海鮟鱇魚（deep-sea anglerfish），因其黑色的外觀及發光誘餌而聞名。牠擁有特殊的發光器官「擬餌體」（esca），能在深海漆黑的環境中吸引獵物，展現高超的捕食技巧。

這種魚類最引人注目的特徵便是牠擁有巨大且佈滿鋒利牙齒的嘴巴，使其能夠吞下幾乎與自身體型相當的獵物。此外，黑魔鬼魚已適應極端水壓與低溫環境，在其他生物難以生存的深海中仍能活動自如。

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