日本1機場塞爆！提前2.5小時「被迫直衝登機門」　一票苦主崩潰

▲網友指出日本沖繩那霸機場過安檢超費時。（示意圖／報系資料照）

文／CTWANT

新冠肺炎疫情解禁後，出國旅遊人數飆升，今年春節首日機場出入境及轉機旅客數突破15萬人，打破歷史紀錄。一名台灣旅客發文抱怨，從沖繩的機場要搭機返台，排隊報到花了2個半小時，最後還是用跑的上飛機，貼文釣出一票苦主共鳴。

一名網友近日在Dcard上發文表示，提醒近期要從沖繩回台灣的民眾，尤其下午4點至5點間的班機，一定要提早去機場，自己已提早2個半小時到機場，在報到櫃台就大排長龍，加上安檢只開三櫃，最後還是用跑的上飛機，連免稅店都沒逛到，提醒大家注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出釣出一票苦主哀號，「我提早三個小時到機場也沒辦法報到…國際線前兩個小時才開放check in託運行李，想早一點排安檢也無法」、「過年前從沖繩機場回來，提早3-4小時到，報到櫃檯也沒提早開放，海關一樣卡，最後地勤協助撈同班機的人上飛機」、「我16:40飛機，14:20排到第一個報到，還是等了一個多小時才過」、「12月去也是，沖繩的安檢真的排超久」、「下午1-4點是因為有十幾架飛機要飛，所以人會特別多，但是聽說早上的班機會好一點。」

另外，有網友指出提早到機場也沒有用，報到櫃台也沒開，對於這種情況感到無奈，「沒用，提早去也沒用 櫃檯報到也沒這麼快開，重點就是那霸機場的安檢人力明顯不足」、「提早去完全沒用..之前提前四個多小時到，也是要等開櫃（也是排超級久），然後所有航班的人都卡在安檢，甚至起飛時間到了，幾乎整台飛機的人都還在安檢隊伍中」、「一樣還是要等開櫃報到，慢的是排安檢」、「去年9月份去的，沖繩機場過安檢的速度真的很慢，排了至少快半小時。」

延伸閱讀

▸ 新光三越24歲女樓管離職前遇死劫 男友隔壁上班聞訊崩潰

▸ 氣爆死傷嚴重！台中新光三越公共意外險由「1家獨保」 業者說話了

▸ 原始連結