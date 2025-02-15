華府空難67死！初步調查：黑鷹數據存在錯誤　通訊中斷害錯過指令

▲美航客機與黑鷹相撞後，海岸防衛隊在波多馬克河中打撈殘骸、搜尋倖存者與罹難者遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國航空 一架客機1月29日在雷根華盛頓國家機場附近與美軍黑鷹直升機相撞墜河。美國國家運輸安全委員會（NTSB）初步調查顯示，黑鷹直升機可能因通訊不完整，未聽清塔台的關鍵指示，並在撞擊前出現高度讀數異常，才引發了這起導致67人罹難的悲劇。

據美聯社報導，NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）指出，黑鷹直升機的駕駛艙錄音顯示，在碰撞發生前十幾秒，塔台曾指示黑鷹從客機後方繞行，不過通訊疑因「踩進式傳輸」出現問題（即多方同時按下通訊鍵，導致消息被截斷），導致機組人員未能完整接收指令。

此外，塔台後續通知跑道變更的消息，機組人員可能也未完全聽清，導致黑鷹錯過塔台的關鍵指令，才發生於客機相撞的悲劇。與此同時，霍曼迪也表示，黑鷹直升機駕駛員在駕駛艙內看到的飛行高度可能與飛行數據記錄器（FDR）上顯示的高度不同。

NTSB指出，駕駛艙內飛行員的高度讀數出現矛盾，一名飛行員稱飛行高度為300英尺，另一名則認為是400英尺，而黑盒子數據顯示，實際撞擊時的高度為278英尺。由於黑鷹直升機配備2種高度計：一種依賴氣壓，一種依賴地面反射信號，因此NTSB目前正在調查數據是否存在錯誤，導致飛行員誤判高度。