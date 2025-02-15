馬斯克「開價3兆」提議收購　OpenAI董事會一致否決：擾亂競爭

▲OpenAI拒絕了馬斯克高達3.18兆元的收購提議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國億萬富豪馬斯克所領軍的投資者集團，最近提出願意以974億美元（約新台幣3.18兆元）的價格，收購ChatGPT母公司OpenAI。然而，最新消息指出，OpenAI的董事會如今已正式拒絕這項收購提議，強調公司不會出售，並表示未來的任何出價都是「虛假的」。

據路透社報導，馬斯克曾是OpenAI的共同創始人之一。不過，由於馬斯克在2018年時擔心公司追不上Google，試圖掌管OpenAI，卻遭OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與其他創辦人反對，於是馬斯克便從此離開了OpenAI。

在OpenAI取得成功後，馬斯克一直試圖阻止OpenAI轉型為營利性企業，不過OpenAI認為，轉型對於獲取更多資本並在人工智慧（AI）競爭中保持優勢至關重要，而馬斯克的這項收購提議也被視為他試圖阻止OpenAI轉型為營利性企業的最新舉措。

據悉，馬斯克及其律師曾向OpenAI表達收購意願，但OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）公開表示，「OpenAI是非賣品。董事會已一致否決相關提案，馬斯克的出價只是在試圖擾亂競爭。OpenAI的任何潛在重組都將加強我們的非營利組織，及其確保通用人工智慧（AGI）造福全人類的使命。」

執行長阿特曼也在社群媒體X上回應馬斯克的提議，簡單地回覆「不了，謝謝」，隨後馬斯克則反擊稱阿特曼是「騙子」。馬斯克的律師托伯洛夫（Marc Toberoff）暫時還未回應媒體的置評請求，但他此前表示，若OpenAI願意放棄其營利性項目，那馬斯克的財團將撤回對OpenAI非營利部門的收購。