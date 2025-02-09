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四川山崩29失聯　村民：58秒村子被攔腰切斷

▲▼四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」。（圖／翻攝微博）

▲四川山崩導致多棟房屋被土石掩埋。（圖／翻攝微博）

文／香港01

2月8日11時50分許，四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村突發山體滑坡（山泥傾瀉）。四川宜賓市今日（9日）召開新聞發布會介紹，截至8日24時，災害造成29人失聯，最終人數還在進一步核實中。

發布會介紹，經核實10戶民房、1戶生產用房被掩埋，已成功救出2名傷員，其中重傷1人、輕傷1人，集中收治在筠連縣人民醫院，均無生命危險。經初步核查，災害造成29人失聯，最終人數還在進一步核實中。

《封面新聞》報道，2月8日晚間，應急救援、消防、公安、交通、醫療、通信、電力等救援不斷聚集，上山救人。臨近滑坡體的山坡上圍坐著不願離去的村民，有些親人被埋在泥石流下，救援人員勸他們下山時，他們想「再等等，看能不能有奇跡。」

▲▼四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」。（圖／翻攝微博）

有村民表示，山泥傾瀉時像地震一樣，還有巨大的聲響，第一時間跑出家門，「漫天的灰塵，一下子就湧過來了，垮山了。」村民說，這幾日都在下雨直至2月8日下午才停，空氣潮濕，泥土都是鬆軟的。

有村民用手機紀錄了山泥傾瀉時的場景，58秒，山泥傾瀉的灰塵將金坪村2組部分村民的房子淹沒，東西走向的金坪村被攔腰切斷。有村民根據航拍圖片判斷，大約有9-10戶村民被埋在山泥下面，他們有的姓毛，有的姓朱，有的姓饒，還有一家姓郭。

山體滑坡發生後，未被掩埋的村民們第一時間沖向了廢墟，開始救援。有人用鐵鍬撬開瓦礫，用釘耙刨開碎石，但工具有限，大多人只能依靠雙手救人，參與救援的村民說，「心里著急啊，不知道埋了多少人，沒工具也要挖啊。」持續挖了一個多小時後，救援隊陸續抵達，熟悉山路的本地村民，才慢慢從一線救援轉而給救援隊引路，運送物資。

▲▼四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」。（圖／翻攝微博）

然而救援過程中又多次發生山泥傾瀉，且山體鬆軟承載能力弱，給救援增加難度。8日晚間21日再次發生山泥傾瀉，有人提醒「又來了，又來了，聲音好大哦。」

2月9日發布會介紹，初步研判，本次災害因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉化為碎屑流，形成長約1.2公里的碎屑堆積體。滑坡體厚約10至20米，寬約100米，滑坡方量達到10萬余方。目前，滑坡仍在持續。

共轉移受威脅群眾200余人，在筠連縣第二中學安置點集中安置155人，設立應急用餐點，調配30台應急發電機和100頂棉帳篷、400張救災床、1100床棉被，全力保障轉移群眾用餐、住宿、取暖等基本生活需求。剩余群眾通過投親靠友，已得到妥善安置。

▲▼四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」。（圖／翻攝微博）

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