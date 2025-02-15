分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

▲柯文哲、黃國昌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見，請辭黨主席職務，民眾黨於2月15日進行黨主席補選，由黨內政治明星、立院民眾黨團總召黃國昌對上創黨元老、前立委蔡壁如，最後黃以8903票擊敗蔡壁如的360票。黃雖碾壓對手，但此屆黨主席責任沈重，除了首度迎來「沒有柯文哲」時代，還必須面對柯文哲案一審判決、高虹安罷免案、黨內「2年條款」爭議以及2026的九合一選舉。

「人的事情最難處理，政策與法律都簡單，但人困難。」黃國昌於今年大年初一與秘書長周榆修的春節影片中，透露自己加入民眾黨後答應柯文哲不碰黨務，就是因為以前有不好的經驗，暗指過去在時代力量衍生的分裂危機；但面對柯文哲得透過請辭黨主席換取交保機會的時刻，黃國昌也不得不開始觸碰黨務。

第一挑戰：柯文哲案

此屆民眾黨主席任期自2025年2月19日起至2026年12月31日止，身為「柯文哲接班人」的黃國昌，第一個挑戰就是要處理柯文哲的案子。

▲柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院1月2日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（資料圖／記者李毓康攝）

黃國昌的黨主席任期中，勢必會碰上柯文哲一審判決出爐，根據「民眾黨紀律評議裁決準則」第17條違反廉政透明公約，從政公職人員違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權處分，包括涉犯《政治獻金法》第25條、第26條、第28條第2項及《貪污治罪條例》，以及違反公職人員利益衝突迴避法、政治獻金法、遊說法規定等。

儘管解釋權在中評委身上，但要評議創黨的黨主席，此事非同小可，無論是除名或停權，都沒有任何人敢輕易碰觸，屆時黃國昌的態度將備受關注，外界勢必會逼黃國昌以高虹安案的標準處理柯文哲。但黨內人士認為，一審應該不會造成黃國昌太大的壓力，因為在柯文哲被起訴時，外界已將此案視為「政治辦案」，只要持續維持此基調即可。

第二挑戰：高虹安罷免案

高虹安被控任立委期間詐領助理費，台北地院2024年7月26日依《貪污治罪條例》判刑7年4月，褫奪公權4年，高虹安選擇上訴的同時，也宣布退出民眾黨。但高虹安停權後仍勤跑基層，年前還發放自己印製的隱藏版春聯，儘管民眾黨並沒有高調幫忙，但民眾黨新竹市黨部主委李國璋仍悄悄開放民眾至服務處索取。

▲被停職的新竹市長高虹安罷免案件於2月3日送至中選會，儘管高虹安已經退黨，但該區目前由民眾黨的邱臣遠當代理市長，一但高被罷免，就得換成中央指派的人馬。（資料圖／記者黃克翔攝）

但面對大罷免浪潮來襲，公民團體日前將破萬份罷免停職新竹市長高虹安的連署書送到中選會，根據地方制度法規定，若高虹安被罷免或二審有罪，由於任期不足2年，將由中央直接指派人選。

新竹市為柯文哲的家鄉，也是民眾黨的最大票倉，一但失守新竹，不僅僅是打擊整體士氣，且將由民進黨政府指派人馬，使民眾黨2026重新拿回新竹的困難度大增。據了解，柯文哲交保後、被羈押前，也相當擔心這塊民眾黨唯一執政的縣市政府狀況，已有向黃國昌等人交付2026年佈局規劃，但大罷免迫在眉睫，黃國昌如何反制，是否要「以罷制罷」，備受關注。

第三挑戰：2年條款

民眾黨不分區立委設有2年條款，現在的8席立委（黃國昌、黃珊珊、吳春城、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷）預計在2026年1月31日辭職，由9至16名候任立委接任，而該計劃是由柯文哲設立，且據了解，不分區立委都有簽名同意該條款。

不過，秘書長周榆修去年12月曾說，柯文哲未落難前指示會繼續執行2年條款，但會再進行討論，目標是確保黨務的推進更加扎實。周此話一出，立刻在黨內引發熱議，畢竟8席候任立委早已被分配到前8席立委辦公室「實習」，儘管不少候任立委的狀況與素質令黨內相當擔憂，深怕2026年後立法院戰力大減，但因為大家已同意2年條款，所以成為禁忌話題。

黨主席補選開打時，蔡壁如拋出「2年條款如何解決」問題，使2年條款重新受到討論。蔡壁如主張要「建立考核機制」，邀請黨代表針對目前的8名立委問政表現、服務實績進行全面考核，再委由秘書長籌組「立委評核小組」篩選出適合繼續留任的委員。

黃國昌並沒有針對2年條款做回應，但據了解，黨內確實有一股勢力在檯面下悄悄運作，想要透過黨代表連署「廢除2年條款」。黨內人士坦言，2年條款確實是棘手的問題，如果將前8席全部留任，後8席肯定抓狂，但若要建立評鑑制度決定誰留、誰不留，「評鑑標準是什麼？由誰來評鑑？」因此2年條款只有兩種答案，「一是廢除，二是照舊」。

黨內人士指出，倘若真的廢除2年條款，那一定要安排後8席候任立委新的去處，例如在黨內安插位置，又或是佈局到2026選舉之中，但這些都要跟他們做好妥善的溝通討論，將考驗黃國昌的黨內協調能力。

第四挑戰：2026九合一大選

黃國昌日前曾經透露2026選舉目標，是六都與新竹市成立議會黨團，且地方首長選舉也絕不缺席；至於自己要不要參選，則「一定會去開拓新戰場」。在柯文哲尚未捲入京華城、政治獻金案前，民眾黨8席立委各自分到縣市責任區，但曾經角逐台北市長選舉失利的黃珊珊，卻在2024年8月底遭停權處分，象徵無法披民眾黨戰袍角逐2026選戰。

▲責任區被分到新北、宜蘭的黃國昌，2026是否角逐新北市長選戰，又或是守住新竹市，備受外界關注。（資料圖／民眾黨提供）

少了一位台北市母雞人選，民眾黨檯面上可以角逐縣市長選舉的人，僅剩下前立委陳琬惠角逐宜蘭、現任立委張啓楷挑戰嘉義，以及身為黨主席的政治明星黃國昌可擔任「活棋」角色，剩下恐怕都需要與國民黨討論合作。

此外，2026年新北市長選舉激烈，新北市長侯友宜任期屆滿，國民黨勢必無法放棄這塊人口最多的縣市政府，其中以台北市副市長李四川呼聲最高，就算面臨三腳督局面，都能輕易勝選，因此黃國昌恐怕連談合作的機會都很渺茫，成為民眾黨必須要思考的課題。

究竟要為了讓新北市成立議會黨團，因此擔任新北「母雞」角色，又或是去新竹市守住最大票倉，民眾黨與黃國昌此時並未拍板定案。黨內人士直言，黃國昌必須在2026年提出「亮眼名單」，畢竟黨內現在只有15席縣市議員，黃若能增加在地方上的魅力，擴大版圖並不算困難，畢竟黨內還有諸多黨公職被視為潛在人選，能否找到足夠亮眼的新人，甚至是有經驗的人選，成為黃國昌此任黨主席最重要的成績單。