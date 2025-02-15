　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

▲▼柯文哲主席與民眾黨立委黃國昌等人時事聯訪記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、黃國昌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見，請辭黨主席職務，民眾黨於2月15日進行黨主席補選，由黨內政治明星、立院民眾黨團總召黃國昌對上創黨元老、前立委蔡壁如，最後黃以8903票擊敗蔡壁如的360票。黃雖碾壓對手，但此屆黨主席責任沈重，除了首度迎來「沒有柯文哲」時代，還必須面對柯文哲案一審判決、高虹安罷免案、黨內「2年條款」爭議以及2026的九合一選舉。

「人的事情最難處理，政策與法律都簡單，但人困難。」黃國昌於今年大年初一與秘書長周榆修的春節影片中，透露自己加入民眾黨後答應柯文哲不碰黨務，就是因為以前有不好的經驗，暗指過去在時代力量衍生的分裂危機；但面對柯文哲得透過請辭黨主席換取交保機會的時刻，黃國昌也不得不開始觸碰黨務。

第一挑戰：柯文哲案

此屆民眾黨主席任期自2025年2月19日起至2026年12月31日止，身為「柯文哲接班人」的黃國昌，第一個挑戰就是要處理柯文哲的案子。

▲▼前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院1月2日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（資料圖／記者李毓康攝）

黃國昌的黨主席任期中，勢必會碰上柯文哲一審判決出爐，根據「民眾黨紀律評議裁決準則」第17條違反廉政透明公約，從政公職人員違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權處分，包括涉犯《政治獻金法》第25條、第26條、第28條第2項及《貪污治罪條例》，以及違反公職人員利益衝突迴避法、政治獻金法、遊說法規定等。

儘管解釋權在中評委身上，但要評議創黨的黨主席，此事非同小可，無論是除名或停權，都沒有任何人敢輕易碰觸，屆時黃國昌的態度將備受關注，外界勢必會逼黃國昌以高虹安案的標準處理柯文哲。但黨內人士認為，一審應該不會造成黃國昌太大的壓力，因為在柯文哲被起訴時，外界已將此案視為「政治辦案」，只要持續維持此基調即可。

第二挑戰：高虹安罷免案

高虹安被控任立委期間詐領助理費，台北地院2024年7月26日依《貪污治罪條例》判刑7年4月，褫奪公權4年，高虹安選擇上訴的同時，也宣布退出民眾黨。但高虹安停權後仍勤跑基層，年前還發放自己印製的隱藏版春聯，儘管民眾黨並沒有高調幫忙，但民眾黨新竹市黨部主委李國璋仍悄悄開放民眾至服務處索取。

▲▼陳時奮告高虹安誣告-高虹安。（圖／記者黃克翔攝）

▲被停職的新竹市長高虹安罷免案件於2月3日送至中選會，儘管高虹安已經退黨，但該區目前由民眾黨的邱臣遠當代理市長，一但高被罷免，就得換成中央指派的人馬。（資料圖／記者黃克翔攝）

但面對大罷免浪潮來襲，公民團體日前將破萬份罷免停職新竹市長高虹安的連署書送到中選會，根據地方制度法規定，若高虹安被罷免或二審有罪，由於任期不足2年，將由中央直接指派人選。

新竹市為柯文哲的家鄉，也是民眾黨的最大票倉，一但失守新竹，不僅僅是打擊整體士氣，且將由民進黨政府指派人馬，使民眾黨2026重新拿回新竹的困難度大增。據了解，柯文哲交保後、被羈押前，也相當擔心這塊民眾黨唯一執政的縣市政府狀況，已有向黃國昌等人交付2026年佈局規劃，但大罷免迫在眉睫，黃國昌如何反制，是否要「以罷制罷」，備受關注。

第三挑戰：2年條款

民眾黨不分區立委設有2年條款，現在的8席立委（黃國昌、黃珊珊、吳春城、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷）預計在2026年1月31日辭職，由9至16名候任立委接任，而該計劃是由柯文哲設立，且據了解，不分區立委都有簽名同意該條款。

不過，秘書長周榆修去年12月曾說，柯文哲未落難前指示會繼續執行2年條款，但會再進行討論，目標是確保黨務的推進更加扎實。周此話一出，立刻在黨內引發熱議，畢竟8席候任立委早已被分配到前8席立委辦公室「實習」，儘管不少候任立委的狀況與素質令黨內相當擔憂，深怕2026年後立法院戰力大減，但因為大家已同意2年條款，所以成為禁忌話題。

▲▼民眾黨22日下午召開第十一屆不分區立法委員提名名單公布記者會，民眾黨主席柯文哲及排名前八名的不分區立委提名人一同亮相。（圖／記者湯興漢攝）

黨主席補選開打時，蔡壁如拋出「2年條款如何解決」問題，使2年條款重新受到討論。蔡壁如主張要「建立考核機制」，邀請黨代表針對目前的8名立委問政表現、服務實績進行全面考核，再委由秘書長籌組「立委評核小組」篩選出適合繼續留任的委員。

黃國昌並沒有針對2年條款做回應，但據了解，黨內確實有一股勢力在檯面下悄悄運作，想要透過黨代表連署「廢除2年條款」。黨內人士坦言，2年條款確實是棘手的問題，如果將前8席全部留任，後8席肯定抓狂，但若要建立評鑑制度決定誰留、誰不留，「評鑑標準是什麼？由誰來評鑑？」因此2年條款只有兩種答案，「一是廢除，二是照舊」。

黨內人士指出，倘若真的廢除2年條款，那一定要安排後8席候任立委新的去處，例如在黨內安插位置，又或是佈局到2026選舉之中，但這些都要跟他們做好妥善的溝通討論，將考驗黃國昌的黨內協調能力。

第四挑戰：2026九合一大選

黃國昌日前曾經透露2026選舉目標，是六都與新竹市成立議會黨團，且地方首長選舉也絕不缺席；至於自己要不要參選，則「一定會去開拓新戰場」。在柯文哲尚未捲入京華城、政治獻金案前，民眾黨8席立委各自分到縣市責任區，但曾經角逐台北市長選舉失利的黃珊珊，卻在2024年8月底遭停權處分，象徵無法披民眾黨戰袍角逐2026選戰。

▲▼民眾黨主席補選首場政見會,蔡壁如,黃國昌。（圖／民眾黨提供）

▲責任區被分到新北、宜蘭的黃國昌，2026是否角逐新北市長選戰，又或是守住新竹市，備受外界關注。（資料圖／民眾黨提供）

少了一位台北市母雞人選，民眾黨檯面上可以角逐縣市長選舉的人，僅剩下前立委陳琬惠角逐宜蘭、現任立委張啓楷挑戰嘉義，以及身為黨主席的政治明星黃國昌可擔任「活棋」角色，剩下恐怕都需要與國民黨討論合作。

此外，2026年新北市長選舉激烈，新北市長侯友宜任期屆滿，國民黨勢必無法放棄這塊人口最多的縣市政府，其中以台北市副市長李四川呼聲最高，就算面臨三腳督局面，都能輕易勝選，因此黃國昌恐怕連談合作的機會都很渺茫，成為民眾黨必須要思考的課題。

究竟要為了讓新北市成立議會黨團，因此擔任新北「母雞」角色，又或是去新竹市守住最大票倉，民眾黨與黃國昌此時並未拍板定案。黨內人士直言，黃國昌必須在2026年提出「亮眼名單」，畢竟黨內現在只有15席縣市議員，黃若能增加在地方上的魅力，擴大版圖並不算困難，畢竟黨內還有諸多黨公職被視為潛在人選，能否找到足夠亮眼的新人，甚至是有經驗的人選，成為黃國昌此任黨主席最重要的成績單。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
送2歲女童送醫！熱心男探視：她狀況很不好　盼全民集氣
分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最
直擊／河北彩伽來台！　1人尬3黑人猛男「小鳥敢吃嗎」
新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬　員工有帶薪公假、心理
快訊／黃國昌8903票當選！　蔡壁如360票
抱滿身血女兒路邊遇善心台人　澳門女童母哭喊：快點救救她！
淫教授把繼女當性奴15年！教室、診療床性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

大罷免戰場延燒　徐巧芯、許淑華臉書開戰

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

遭吳思瑤指亂刪消防預算　王鴻薇拿資料打臉：我一毛都沒刪

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

熱身？黃國昌PO騎自行車照　自曝：已完成黨主席補選投票

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德召國安高層會議揭示台美關係新方向　川普納入政績

大罷免戰場延燒　徐巧芯、許淑華臉書開戰

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

遭吳思瑤指亂刪消防預算　王鴻薇拿資料打臉：我一毛都沒刪

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

熱身？黃國昌PO騎自行車照　自曝：已完成黨主席補選投票

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

台北警衝嘉義逮毒販「竟是自己人」　休假賣安毒2大過免職

網傳優先疏散VIP！新光三越本部長喊「不可能」：每個客人都是寶貝

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

「一碗拉麵250日圓」比泡麵還便宜　年輕老闆堅持不漲價

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

金馬影后認了有整形！上節目突自爆「臉上縫了89針」原因惹心疼

幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬　員工有帶薪公假、心理輔導

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

政治熱門新聞

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

快訊／空軍軍機台東外海墜毀　國防部曝原因：人員跳傘獲救

花蓮市代表會主席李振瑋病逝　享年41歲

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

鍾沛君情人節秀泳裝辣照　4000人朝聖讚爆

陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

因應川普國防預算提高至GDP 3％　藍委：要8000億才能達到目標

軍機墜海意外執行科目曝　少校訓練官林瑋跳傘獲救已送醫

爆下任行政院長會是「這個人」！　吳子嘉：新潮流全面接管台灣

曝大罷免成功恐有1後果　沈富雄：繞著彎的解散國會

快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

黃國昌稱2026「有機會一定戰」　前幕僚曝雙北機會大、她估瞄準2028

才砍國防預算！徐巧芯嗆賴清德搞不清川普是要5%　綠反轟兩面手法

更多熱門

相關新聞

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

民眾黨今（15日）舉行第二屆黨主席補選投票，投票於上午9點至下午4點，以黨員直選線上投票方式舉行。根據選舉結果，總選舉人數為19320人，投票數9263票，投票率為47.95%。1號候選人黃國昌得票數8903票、得票率96.11%，2號候選人蔡壁如得票數360票、得票率3.89%，投票結果由1號候選人黃國昌勝出。

熱身？黃國昌PO騎自行車照　自曝：已完成黨主席補選投票

熱身？黃國昌PO騎自行車照　自曝：已完成黨主席補選投票

圖利一條龍！壯世代不自廢　民眾黨成「土城最大黨」

圖利一條龍！壯世代不自廢　民眾黨成「土城最大黨」

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

黃國昌、蔡壁如政見理念有落差　2萬小草選出後柯時代白營新共主

黃國昌、蔡壁如政見理念有落差　2萬小草選出後柯時代白營新共主

關鍵字：

民眾黨黃國昌柯文哲2026九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

41歲民代主動脈剝離逝！醫曝年輕病患1大共通點

林森北傳啪啪聲　九把刀遭婦「凝視」

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面