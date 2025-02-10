「大九學堂」抵京參訪過元宵　蕭旭岑：盼兩岸今年恢復熱絡交流

▲蕭旭岑今率領「大九學堂」學生赴京參訪五天 。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日率領「大九學堂」近40名學生赴京參訪，成為蛇年訪問大陸的第一個重要的兩岸青年學子交流團。蕭旭岑抵達北京時接受媒體採訪指出，此行不只聚焦兩岸學生交流，更希望今年兩岸可以回到馬英九時期的熱絡交流，也是兩岸老百姓都期望的事情。

蕭旭岑今上午率「大九學堂」近四十名學子，2月10日至14日在北京參訪交流，，隨團成員還有政治大學廖元豪老師、文化大學的張伯仲老師，以及台北市議員李明賢，陪同參與蛇年首場台灣學生赴陸的交流活動。

談及本次交流意義，蕭旭岑指出，兩岸青年與民間交流是兩岸老百姓的共同期待，讓台灣年輕人來對岸走走看看也是很重要事情。因此，蛇年開春，馬英九基金會率先舉辦參訪活動。

蕭旭岑進一步說，台灣老百姓也希望回到馬英九執政時期，開放兩岸官方與民間熱絡交流，才符合老百姓的福祉利益。「我們這個團來，也是要讓大陸老百姓知道，台灣人也非常希望兩岸恢復交流。」

被問及「大九學堂」學子有哪些亮點行程，是否有關注大陸熱門電影《哪吒2》？蕭旭岑則說，去年台灣學生有去成都動漫公司參訪，包括大陸去年《黑神話：悟空》，把中華文化傳統變成動畫新科技，對於大陸到國際之間都很有影響力，也希望台灣的同學們能夠有機會考察。

蕭旭岑也表示，正好這次參訪趕上12日元宵節，「讓兩岸年輕人在一起交流團圓吃湯圓，利用這個時候讓兩岸青年交流是一個非常好的象徵。」

根據馬英九基金會提供行程，本次「大九學堂」40位學生主要到北京參加「雙奧之城 青春之約」台灣青年北京冰雪季活動，這也是「大九學堂」2025年到大陸交流的第一團，也是蛇年春節後，訪問大陸的第一個重要的兩岸青年學子交流團。

「大九學堂」參訪團共有來自台灣大學、政治大學、東海大學、世新大學、高雄科技大學等大學，五天的行程，台灣學生預計將與大陸高校學生進行交流，一起北京體驗「延慶冬奧村」的滑雪運動、龍慶峽的冰上趣味活動與冰燈展，感受冬奧文化；也將安排故宮、天壇、長城等世界文化遺產，體驗中華文化。

除了文化之旅，「大九學堂」學生團將會參觀兩岸科創中心，該地點位於北京亦莊北京經濟技術開發區去，年4月正式啟動運營，進駐的兩岸企業包括緯創、英業達、新漢智能等。之後學生團將參訪北京亦莊經濟技術開發區的小米汽車工廠，並且體驗北京潮玩文化和特色美食，一起共度元宵佳節。