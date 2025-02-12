Hello Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場

▲7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN全台推出超過百間主題店，2月13日起再推全台首間「三麗鷗綠色主題店」，像是Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、KUROMI、美樂蒂、大耳狗喜拿，都換上綠色新裝，並有療癒森林系主題杯、超萌限定商品，在台南夏都門市登場。

▲▼Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、KUROMI、美樂蒂、大耳狗喜拿，都換上綠色新裝。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示IP肖像經濟正夯，其中三麗鷗主題店在全台已有23間，都是穩坐人氣榜的打卡點，平均帶動入店遊逛人潮增一成。2025年開春，再度創新攜手三麗鷗，將「台南夏都門市」打造為全台首間全新「三麗鷗綠色主題店」，以「綠色系地球永續」概念打造門市風格，以生氣盎然的湖水綠貫穿全店，象徵大家一起永續愛地球。

▲▼天花板還有大型燈箱美樂蒂、Hello Kitty環繞地球。（圖／業者提供）

「三麗鷗綠色主題店」的明星們，不同以往有各自角色的繽紛色彩，包含Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、KUROMI、美樂蒂、大耳狗喜拿，全數換上主視覺綠色，並且搭配企鵝、北極熊、花朵、樹苗、綠色系風格等圖素主題，門市天花板還有大型燈箱美樂蒂、Hello Kitty環繞地球。

▲▼全新「三麗鷗綠色主題店」，以「綠色系地球永續」概念打造門市風格。（圖／業者提供）

而主題店不可或缺的主題櫃上，也有布丁狗、Hello Kitty坐鎮，更為了讓粉絲可以蒐集全新限定商品，推出「環保飲料杯提袋」、「環保小提袋」、「環保托特包」、「環保折疊鏡」等森林系主題實用小物，邀粉絲一起落實「地球永續、你我日常」的生活理念，三麗鷗粉絲到台南府城遊玩，也能去打卡拍照！

▲▼主題店也推出森林系杯、周邊商品。（圖／業者提供）

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

7-11三麗鷗綠色主題店

門市名稱：台南夏都門市

地址：台南市北區成功路114號1樓

