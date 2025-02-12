　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Hello Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

▲7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN全台推出超過百間主題店，2月13日起再推全台首間「三麗鷗綠色主題店」，像是Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、KUROMI、美樂蒂、大耳狗喜拿，都換上綠色新裝，並有療癒森林系主題杯、超萌限定商品，在台南夏都門市登場。

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

▲▼Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、KUROMI、美樂蒂、大耳狗喜拿，都換上綠色新裝。（圖／業者提供）

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示IP肖像經濟正夯，其中三麗鷗主題店在全台已有23間，都是穩坐人氣榜的打卡點，平均帶動入店遊逛人潮增一成。2025年開春，再度創新攜手三麗鷗，將「台南夏都門市」打造為全台首間全新「三麗鷗綠色主題店」，以「綠色系地球永續」概念打造門市風格，以生氣盎然的湖水綠貫穿全店，象徵大家一起永續愛地球。

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

▲▼天花板還有大型燈箱美樂蒂、Hello Kitty環繞地球。（圖／業者提供）

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

「三麗鷗綠色主題店」的明星們，不同以往有各自角色的繽紛色彩，包含Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、KUROMI、美樂蒂、大耳狗喜拿，全數換上主視覺綠色，並且搭配企鵝、北極熊、花朵、樹苗、綠色系風格等圖素主題，門市天花板還有大型燈箱美樂蒂、Hello Kitty環繞地球。

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

▲▼全新「三麗鷗綠色主題店」，以「綠色系地球永續」概念打造門市風格。（圖／業者提供）

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

而主題店不可或缺的主題櫃上，也有布丁狗、Hello Kitty坐鎮，更為了讓粉絲可以蒐集全新限定商品，推出「環保飲料杯提袋」、「環保小提袋」、「環保托特包」、「環保折疊鏡」等森林系主題實用小物，邀粉絲一起落實「地球永續、你我日常」的生活理念，三麗鷗粉絲到台南府城遊玩，也能去打卡拍照！

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

▲▼主題店也推出森林系杯、周邊商品。（圖／業者提供）

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

▲▼7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場。（圖／業者提供）

7-11三麗鷗綠色主題店
門市名稱：台南夏都門市
地址：台南市北區成功路114號1樓

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李威捲精舍命案「失聯中」過年沒回家　李易認已見過嫂子
淫廟公性侵少女姊妹花！當妹面前侵犯姊
快訊／每人普發1萬元？　財部：依法要優先減債
李宗瑞又得獎！　「讓家人看見改變與自省」
快訊／鹿港3人一氧化碳中毒！男口吐白沫昏迷　2歲女童送醫
快訊／陳怡君疑涉貪　檢帶回10人調查
快訊／檢調搜索帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白
刮中2000萬霸氣「留言送1千」！　律師揭貓膩：恐成詐團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Hello Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場

必勝客首度插旗澎湖！獨家「雙心澎湖XO小卷比薩」只送不賣

10元喝特濃美式、拿鐵！泡麵零食「買1送1」　超商省錢優惠一次看

摩斯「櫻花季」開跑！4款夢幻新品一次看　人氣咕咕雞堡升級回歸

2大速食品牌情人節優惠來了！炸雞桶下殺5折、買炸雞送披薩

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？超中肯測驗算出你們「愛得甜還是愛得累」

東森電視購物創新突破！東森廣場台北車站LIVE開播　現場體驗喜歡就帶走

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇　打造浪漫新景點

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

Hello Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場

必勝客首度插旗澎湖！獨家「雙心澎湖XO小卷比薩」只送不賣

10元喝特濃美式、拿鐵！泡麵零食「買1送1」　超商省錢優惠一次看

摩斯「櫻花季」開跑！4款夢幻新品一次看　人氣咕咕雞堡升級回歸

2大速食品牌情人節優惠來了！炸雞桶下殺5折、買炸雞送披薩

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？超中肯測驗算出你們「愛得甜還是愛得累」

東森電視購物創新突破！東森廣場台北車站LIVE開播　現場體驗喜歡就帶走

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇　打造浪漫新景點

快訊／台股收盤下跌94.3點　台積電跌10元至1100

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

奧迪「Q4 e-tron入門版」登陸北美！親民售價台灣有望導入

李威捲精舍殺人案「失聯中」過年沒回家團聚　李易認了已見過嫂子

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

不滿川普欲奪格陵蘭！　20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

夫妻Telegram「彩虹符號」販毒　警扮買家超商逮人抄出10包

獨行俠狠甩唐西奇後惡運不斷？　戴維斯倒下後加福德也得休2周

藍委拋超徵5283億每人發1萬　財部：依法要優先減債

消費熱門新聞

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話

10元喝美式、拿鐵！超商省錢優惠一次看

漢堡王「WBC應援餐」只賣11天

2大速食品牌情人節優惠快收

抹茶控必喝！超商聯名「辻利茶舗」新品開賣

摩斯櫻花季4款夢幻新品一次看

全家再聯名沈早！新品三明治早餐銅板價

Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」亮相

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？

必勝客插旗澎湖2／15日開幕

麥當勞蛇年開春優惠券限時開跑

結束31年營業！家樂福桃園店宣布3/7熄燈

7-11推「DINOTAENG」短尾袋鼠20款周邊

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

更多熱門

相關新聞

台南五洲加油站及南科7-11P8門市開出百萬發票

台南五洲加油站及南科7-11P8門市開出百萬發票

為恭賀台南市善化區五洲加油站及南科7-11P8門市於2024年11-12月（期）統一發票，分別開出特獎200萬元及雲端發票專屬獎100萬元，南區國稅局新營分局分局長楊政芬，特地至開立獎項營業店家張貼紅榜慶賀，與店家和消費民眾一起沾沾喜氣。

超商限5天滿額折百再送整串衛生紙

超商限5天滿額折百再送整串衛生紙

4年前跟小桃過情人節！OPEN將身邊變成她

4年前跟小桃過情人節！OPEN將身邊變成她

7-11推「DINOTAENG」短尾袋鼠20款周邊

7-11推「DINOTAENG」短尾袋鼠20款周邊

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！

關鍵字：

三麗鷗綠色主題店7-ELEVEN7-11

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面