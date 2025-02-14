男子與妻吵架後竟持刀想自戕　南警以電擊槍化解危機！

▲台南市警永康分局警方，持電擊槍朝林男電擊而成功奪刀化解危機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局復興派出所13日下午1時許，接獲報案稱復國路民宅有人持刀想不開，復興所警員王文福、黃昱杰立即趕往現場，並呼叫警員陳政安、林琝翰帶領實習生吳冠旻、王浡倫支援電擊槍，同時聯繫119救護人員到場協助，警方持電擊槍朝林男電擊而成功奪刀化解危機。

警方到場瞭解，當事人林男因與老婆為財務問題爭吵，壓力過大且情緒高漲，在住家廚房持刀抵住自己的胸腹部欲自殘，警員黃昱杰勸說林男將刀放下，林男仍手握住刀並嘗試往心臟比出動作約5、6次，黃員見林男有危害自己生命、身體之安全，且不聽警方多次勸阻將刀器拋下，黃員當機立斷，以電擊槍往林男腹部擊發1槍，惟林男遭電擊後仍手握住刀不放，故又施予第2次電擊，讓林男身體失去控制，警員黃昱杰、陳政安、林琝翰、王文福便上前將刀給奪下，並由救護人員戒護送往奇美醫院檢查傷勢，現場無人員受傷。

復興所實習生吳冠旻、王浡倫表示，在實習的最後1日目睹如此驚險的狀況，對於現場學長的臨場反應及積極作為極為佩服，直呼學長好帥！也讓自己在實習期間見識到警察工作的真實危險性，讓此次的實習十分充實獲得寶貴經驗。

復興派出所警員黃昱杰說，他到場後礙於空間、地形狹小，為降低同仁執法環境風險，經多次告誡當事人無效後，為達安全、可控、有效情況，立即對當事人實施電擊，並上前解除刀械，隨後將其戒護就醫。

永康分局分局長顏勤峰呼籲，請珍惜生命，自殺不能解決問題，再給自己一次機會，遇事勇敢求救不是弱者，有自殺念頭，請即刻與專業心理衛生人員聯繫。同時也讚賞同仁現場英勇作為圓滿解決此次危機，挽救寶貴生命。

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