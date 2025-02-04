陸常駐聯合國代表：2／18是王毅盧比歐會面好時機

▲大陸常駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自中國常駐聯合國代表團網站）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸常駐聯合國代表傅聰3日表示，2月18日舉行的聯合國安理會會議，可能是大陸外長王毅和美國國務卿盧比歐會面「非常好的機會」，並強調合作的必要性，因為「有太多事情需要解決」。

香港《星島網》引述路透社報導，大陸擔任聯合國安理會2月輪值主席，傅聰表示，王毅將於2月18日主持安理會會議，重點討論多邊主義和改善全球治理。

美國國務院沒有立即回應盧比歐是否出席會議，盧比歐和王毅早前已通過電話。



傅聰對記者說：「我確實希望，盡管我們從美國政界人士那裡聽到了各種言論，但我們能夠採取建設性的、而且我要強調的是專業地方式來開展我們在聯合國的工作……事關重大。」

至於美國增加中國關稅10％，傅聰指出：「我們堅決反對這種無理的加稅，我們相信這違反了世貿組織的規則。這就是中國向世貿組織提出申訴的原因。」他還說：「我們可能被迫採取反制措施……貿易戰沒有贏家。」

當被問及美國對一些中國技術和應用程式的擔憂時，傅聰說美國「需要停止下意識的反應」，並補充說：「看看華為，看看Tiktok，現在是深度求索（DeepSeek）。你還想禁止多少？」

他說：「如果中美兩國能夠共同努力，我相信我們能夠解決許多問題，讓世界變得更加美好。」