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中美外長首次通話！王毅罕見說「好自為之」　慎重處理台灣問題　

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中美外長首次通話，王毅重申美國要慎重處理「台灣問題」，中美未來也提醒盧比歐「好自為之」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部長王毅昨與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，這也是川普上任後，中美兩位外交部長首次通電話。大陸官媒昨深夜釋出內容，王毅先向盧比歐表示，期望中美關係在新時期找到正確相處之道，同時強調美國對於「台灣問題」務必慎重處理，大國要有大國樣子，為了中美未來，王毅最後罕見說「希望你好自為之」。

大陸官媒《新華社》昨深夜發出消息指出，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨24日應約同美國國務卿盧比歐通電話。他首先重申，習近平主席與川普於上週五重要通話，達成一系列共識，並且強調中美關係發展迎來新的重要節點。

王毅指出，習近平全面闡述中國的對美政策，川普總統予以積極回應，表示期待同習近平主席保持良好關係，強調美中合作可以解決世界上很多問題。

王毅表示，兩國元首為中美關係指出了方向和確立基調，雙方團隊落實重要共識，相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，找到新時期中美兩國正確相處之道。

王毅又說，我們的目標就是讓人民過上更好日子，為世界作出更大貢獻。我們無意超越或取代誰，但必須捍衛自身的正當發展權利。

王毅闡述中方在「台灣問題」上的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調，「台灣自古以來就是中國領土的一部分，我們絕不允許把台灣從中國分裂出去。美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義。」

盧比歐表示，美國和中國是兩個偉大的國家，美中關係是21世紀最重要的雙邊關係，將決定世界的未來。美方願同中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係，共同應對全球性挑戰、維護世界的和平穩定。美方不支持「台灣獨立」，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。

最後，王毅表示，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展。「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」

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