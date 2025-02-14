外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

▲foodpanda公開全台夜市美食榜單。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

實境節目《夜市王》破圈爆紅，意外掀起一波夜市朝聖潮。外送平台「foodpanda」首度公開台灣人「迺夜市」必點3大夯品，包括地瓜球、骰子牛全上榜，加碼網羅大台北15個知名夜市、近500個熱門攤位提供外帶自取服務，還可享最低71折起優惠。

根據foodpanda統計，台灣人夜市必點品項分別是「地瓜球」、「章魚燒」及「骰子牛」，並公告2大夜市熱門店家，在全台亞軍夜市「南機場夜市」最受歡迎的是擁有濃厚口感的「咖哩大叔」、被喻為美食門神的「曉迪筒仔米糕」，以及開胃的「南機場ㄙㄨㄚ、嘴涼滷味」；寧夏夜市最具知名度的則是AI教父黃仁勳也愛的「豆花莊豆花」、外脆內嫩的 「Fun Sun G雞排」，以及擁有濃郁湯頭、滑嫩豬血的「老牌豬血湯」。

▲foodpanda集結雙北地區15個知名夜市、近500個熱門攤位提供外帶自取服務。

foodpanda更集結雙北地區15個知名夜市、近500個熱門攤位提供外帶自取服務，只要輕鬆在家下單免排隊就可到場帶走夜市美食。另針對寧夏夜市祭出專屬限定優惠，除可享平台訂餐獨家79折優惠外，只要輸入「寧夏免排隊」還可再領自取專屬優惠券，每單滿119元再打9折，疊加優惠後最高可享71折。

▲Uber Eats公開APP超實用功能。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats日前則首度公開APP超實用功能，根據調查顯示最多人使用過的功能是「團購訂單」和「預約訂單」，近7成消費者使用過「團購訂單」，用來和身邊的家人、同事、朋友聚會一起訂購和享用餐點，其中，最多用戶（44%）選擇在與家人共同點餐時使用此功能；而也有近4成（37.5%）用戶會在辦公室找同事「開團」，可以發現「團購訂單」已成為湊免運、交流情誼或請客的「隱藏神器」。

此外，有近半數（46%）的用戶曾使用過「預約訂單」，以減少等待時間，其中更有一半的用戶（47.6%）選擇在下班途中使用預約訂單，無需等待到家就能立即享用熱騰騰的晚餐，輕鬆提升生活和時間效率。

同步公開彩蛋功能，在Uber Eats APP上可進行「過敏原設定」、「飲食限制篩選」，提供有特殊飲食需求的消費者可預先設定可能導致過敏等不良反應的食材，還有「管理家庭帳號」，使用者可以隨時在「帳戶」設定的「家庭」頁面中新增或管理成員，主帳號會在家庭成員下訂單時收到通知，並從APP隨時查看外送進度並幫忙支付訂單，一手掌握全家行程、餐點資訊。