　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

▲▼foodpanda公開全台夜市美食榜單。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開全台夜市美食榜單。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

實境節目《夜市王》破圈爆紅，意外掀起一波夜市朝聖潮。外送平台「foodpanda」首度公開台灣人「迺夜市」必點3大夯品，包括地瓜球、骰子牛全上榜，加碼網羅大台北15個知名夜市、近500個熱門攤位提供外帶自取服務，還可享最低71折起優惠。

根據foodpanda統計，台灣人夜市必點品項分別是「地瓜球」、「章魚燒」及「骰子牛」，並公告2大夜市熱門店家，在全台亞軍夜市「南機場夜市」最受歡迎的是擁有濃厚口感的「咖哩大叔」、被喻為美食門神的「曉迪筒仔米糕」，以及開胃的「南機場ㄙㄨㄚ、嘴涼滷味」；寧夏夜市最具知名度的則是AI教父黃仁勳也愛的「豆花莊豆花」、外脆內嫩的 「Fun Sun G雞排」，以及擁有濃郁湯頭、滑嫩豬血的「老牌豬血湯」。

▲▼foodpanda公開全台夜市美食榜單。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda集結雙北地區15個知名夜市、近500個熱門攤位提供外帶自取服務。

foodpanda更集結雙北地區15個知名夜市、近500個熱門攤位提供外帶自取服務，只要輕鬆在家下單免排隊就可到場帶走夜市美食。另針對寧夏夜市祭出專屬限定優惠，除可享平台訂餐獨家79折優惠外，只要輸入「寧夏免排隊」還可再領自取專屬優惠券，每單滿119元再打9折，疊加優惠後最高可享71折。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公開APP超實用功能。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats日前則首度公開APP超實用功能，根據調查顯示最多人使用過的功能是「團購訂單」和「預約訂單」，近7成消費者使用過「團購訂單」，用來和身邊的家人、同事、朋友聚會一起訂購和享用餐點，其中，最多用戶（44%）選擇在與家人共同點餐時使用此功能；而也有近4成（37.5%）用戶會在辦公室找同事「開團」，可以發現「團購訂單」已成為湊免運、交流情誼或請客的「隱藏神器」。

此外，有近半數（46%）的用戶曾使用過「預約訂單」，以減少等待時間，其中更有一半的用戶（47.6%）選擇在下班途中使用預約訂單，無需等待到家就能立即享用熱騰騰的晚餐，輕鬆提升生活和時間效率。

同步公開彩蛋功能，在Uber Eats APP上可進行「過敏原設定」、「飲食限制篩選」，提供有特殊飲食需求的消費者可預先設定可能導致過敏等不良反應的食材，還有「管理家庭帳號」，使用者可以隨時在「帳戶」設定的「家庭」頁面中新增或管理成員，主帳號會在家庭成員下訂單時收到通知，並從APP隨時查看外送進度並幫忙支付訂單，一手掌握全家行程、餐點資訊。

【你可能也想看】

►麥當勞「開春優惠券」限時開跑！大薯加1元多1件、咖啡買1送1
►摩斯「櫻花季」開跑！4款夢幻新品一次看　人氣咕咕雞堡升級回歸
►日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕！8口味+售價出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S媽喊「要上戰場」開戰汪家人！　張蘭迎戰隔空放話：要準備彈藥
一家7口2死5傷　澳門親友團飛抵台灣
網哀「全台最重要的小七倒了」　專家指原因出在土地
新光三越「12F外觀炸爛」！大型吊車到場
遊台遇劫！澳門2歲女童「頭部重創」送醫畫面曝　爸媽陪上救護車
新光三越2員工罹難…職員落淚：同事就這樣走了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

信義區新「三強鼎立」　統一董娘引進全球最大星巴克

遠東Garden City進駐大巨蛋　拼100億營收

LaLaport插旗南港　恐造成「交通地獄」

超商咖啡買10送10、7-11精品美式買2送2　情人節優惠一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看！可可火山披薩、炸雞桶下殺5折

全家霜淇淋、零食買1送1！情人節滿額「廚房紙巾、鮮乳」免費送

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

超商情人節咖啡「買10送10」　7-11厚乳拿鐵、卡布買5送2

【廣編】「煙燻風味」首度現蹤金門高粱九年老酒！特殊批次「天公酒」限量上市

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

信義區新「三強鼎立」　統一董娘引進全球最大星巴克

遠東Garden City進駐大巨蛋　拼100億營收

LaLaport插旗南港　恐造成「交通地獄」

超商咖啡買10送10、7-11精品美式買2送2　情人節優惠一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看！可可火山披薩、炸雞桶下殺5折

全家霜淇淋、零食買1送1！情人節滿額「廚房紙巾、鮮乳」免費送

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

超商情人節咖啡「買10送10」　7-11厚乳拿鐵、卡布買5送2

【廣編】「煙燻風味」首度現蹤金門高粱九年老酒！特殊批次「天公酒」限量上市

大麻園火警！附近居民集體茫掉　「瘋狂傻笑」停不了

在校砍死8歲女童！學生評價女師「機車嚴厲」瞇瞇眼：很愛亂罵人

朱立倫：全球關注AI戰、貿易戰　民進黨只想搞政治惡鬥

S媽喊「要上戰場」開戰汪家人！　張蘭迎戰隔空放話：要準備彈藥

SWAG情人節鎖定台積電、輝達等科技大廠　信箱註冊最高送300萬鑽石

「戴安全帽ATM提款」車手露餡　屏東警聯手農會阻詐

陳傑憲選擇太能波　願借力使力突破肌力極憲

曾獲「日本動物大獎最高獎」！　中國大貓熊「永明」器官衰竭去世

委託六家賣！小套房「三個月零進展」屋主嘆：一直拖著很急呀

12年前賭博欠債「弟梁世燦同時罹癌」　梁世炯愧疚：下輩子我來當善良弟弟

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

消費熱門新聞

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

全家霜淇淋、零食買1送1！經典賽周邊開賣

10元喝美式、拿鐵！超商省錢優惠一次看

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

百貨蛇年開戰　信義區新三強鼎立

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」亮相

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？

4大速食店情人節美食+優惠一次看

應援美食買1送1！超商「經典資格賽優惠」一次看

摩斯櫻花季4款夢幻新品一次看

LaLaport插旗南港恐造成交通地獄

繼光香香雞2款套餐應援WBCQ棒球賽

更多熱門

相關新聞

4大速食店情人節美食+優惠一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看

情人節快樂！「4大速食品牌」今年特意祭出情人節限定美食、優惠，像是達美樂有全球首創「可可火山披薩」可享半價好康，拿坡里則推買炸雞桶送披薩，今天再加碼送烤雞翅等。

新竹喜來登縣市民優惠2/17登場

新竹喜來登縣市民優惠2/17登場

手搖飲情人節優惠懶人包

手搖飲情人節優惠懶人包

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

米其林公布2月5家新入選餐廳

米其林公布2月5家新入選餐廳

關鍵字：

美食情報美食雲foodpandaUber Eats夜市

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面