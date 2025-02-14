4大速食店情人節美食+優惠一次看！可可火山披薩、炸雞桶下殺5折

▲4大速食品牌搶攻情人節商機推出限定優惠、餐點。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「4大速食品牌」祭出情人節限定美食、優惠，像是達美樂有全球首創「可可火山披薩」享半價好康，拿坡里則推買炸雞桶送披薩，今天再加碼送烤雞翅等。

●達美樂

達美樂今年推出情人節限定「可可火山披薩」，選用香濃可可熔岩醬作為主角，搭配台灣在地舊北蕉、莫札瑞拉起司、棉花糖組合成的披薩，打造香甜交織的甜蜜口感，售價740元，即日起於全門市限量發售，數量有限、售完為止。

同步祭出3大情人節限定優惠，包括「外帶半價」、「外帶買大火山送大可可火山」、「熔情蕉織半價」優惠，詳細優惠內容可至官網查詢。

▲▼21風味館有2款情人節套餐限時下殺57折起。

●21風味館（21PLUS）

「21風味館（21PLUS）」即日起至2月16日於全門市推出2款情人節限定套餐，包括「520愛你情人節餐」，內含21香草烤雞、心型雞肉排2入、大份黃金脆薯1份、佛卡夏1份、中杯無糖四季春2杯，特價520元，較原價打出62折折扣。

「214情人節雙人餐」內含時蔬雞汁飯2份、心型雞肉排2入及中杯蜂蜜綠茶2杯，特價214元，狂殺57折，提醒TOGO門市不參與此活動。

▲三商炸雞推炸雞桶半價優惠。

●三商炸雞

「三商炸雞」即日起至2月26祭出「戰斧超值桶5折」優惠，期間凡於門市外帶或內用戰斧超值桶特價只要199元，內含2隻脆皮戰斧雞腿+4塊義式炸雞；加碼還有「炸雞歡樂桶」優惠價209元，內含5塊炸雞，且口味開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

▲拿坡里買炸雞送披薩。

●拿坡里

「拿坡里披薩·炸雞」即日起至3月4日祭出「買炸雞桶送披薩」優惠，期間凡於門市外帶或內用6塊炸雞，即可免費吃小披薩1個，特價390元，且披薩開放口味任選、炸雞可換烤雞；今（14）日限時加碼只要示出粉絲團截圖再送香草烤雞翅1份。

▲拿坡里推買1送1優惠憑截圖再送烤雞翅1份。