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印度企業獎勵旅遊「首發團800人抵台」　經濟效益估破3千萬

▲▼印度獎旅團首團近800人分批來台旅遊。（圖／觀光署提供）

▲印度獎旅團首團近800人分批來台旅遊。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

睽違多年，台灣2月9日至25日迎來疫後首發印度獎勵旅遊大團，近800位印度旅客來台旅遊5天4夜，預估將帶來3000萬經濟效益。觀光署表示，印度市場具高度開拓潛力，今年底前會將孟買TTIC升級為駐外辦事處，大幅提升行銷量能。

印度企業獎勵旅遊首發團800人2月9日抵台，觀光署表示，該獎旅團係由印度旅行社Axplore Travelplus為印度企業Asian Paint Limited公司籌辦之獎勵旅遊，全團分6個梯次，於今年2月9日起至25日陸續抵台參加5天4夜行程。

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觀光署表示，獎旅團行程安排走訪台北貓空品茗茶食、走讀大稻埕傳統文化、遊覽西門町、台北101地標、參訪台北市立動物園及宜蘭東澳戶外海灘休閒體驗等經典行程，讓絕大多數是第一次訪台的印度旅客體驗台灣豐富、在地、多樣化觀光資源。此獎旅團預估可帶來至少3000萬元之經濟效益，對台灣觀光具市場指標性意義。

觀光署指出，印度人口規模位居全世界第一，有相當高的人口紅利，且近年經濟實力快速增長，「新富階層」及「商務客群」崛起，再加上疫後出境動能強勁，去(113)年總出境旅客規模預估約3000萬人次，是相當具開拓潛力與價值的客源市場。

▲▼印度獎旅團首團近800人分批來台旅遊。（圖／觀光署提供）

▲印度市場具高度開拓潛力。（圖／觀光署提供）

今年交通部以千萬國際旅客來台為目標，觀光署長周永暉表示，觀光署持續拓展各客源市場，除日韓、北美、德英法、港星馬泰越菲等主力市場外，去年投入設置的印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華及菲律賓馬尼拉等TTIC，都可望逐步發揮宣傳、引客成效。

周永暉強調，具高度開拓潛力的印度市場更有賴長期深耕，預計今年底前會將孟買TTIC升級為駐外辦事處，大幅提升行銷量能，以「短期聚焦開發MICE市場，長期鎖定大眾客源」分階段行銷策略穩健布局。

觀光署表示，此次迎來大型印度企業獎勵旅遊團，係印度當地企業、組團業者給予台灣正面肯定，未來觀光署將續行多方布局，深化與各市場業者合作力度，將台灣打造成為亞洲重要獎勵旅遊目的地之一，為此也將持續優化既有獎勵旅遊獎助機制，爭取各類獎勵旅遊團來台。

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