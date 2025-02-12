嬰兒出生夭折！家屬領回遺體秒丟路邊　「整顆頭」遭野狗啃掉

▲嬰兒遺體遭遺棄在路邊，隨即遭流浪狗啃食。（圖／翻攝自ndtv）



記者王佩翊／編譯

印度發生一起嬰屍遭野狗啃食的駭人事件，然而經過調查後才知道，死亡的嬰兒是在事發地點附近的醫院出生，但出生後隨即夭折，疑似是死者的姑姑領回遺體後，隨意丟棄在路邊，才會吸引野狗來啃食。

根據《新德里電視台》報導，印度北方邦拉利特普爾（Lalitpur）一家婦幼醫院附近出現一具新生兒的遺體遭到流浪狗啃食。這起事件發生2月11日，當時目擊者見到一群流浪狗輪番撕咬嬰兒遺體，而等他上前驅趕時，嬰兒的頭部早已被啃食殆盡。

最初有人懷疑是醫院隨意丟棄嬰兒屍體才會導致慘況發生，對此，院方緊急澄清並撇清責任，強調是家屬疏忽釀禍。

報導指出，這名嬰兒2月9日出生於該醫學院附屬的婦幼醫院，然而因為體重過輕且健康狀況不佳，出生後立即被送往新生兒加護病房治療。院方表示，嬰兒出生就患有先天性缺陷，頭部發育不完全，脊椎缺失，體重僅1.3公斤。雖然嬰兒當時存活，心跳每分鐘80次，但仍於當晚不幸夭折。

嬰兒離世後，醫院將遺體交還給家屬。院方表示，嬰兒的遺體是由其姑姑領回，院方也留有對方按下的指紋作為領取證明。怎知11日接獲民眾通報，有流浪狗啃食遺體。

院方指出，當時地面上躺著一具嬰兒的遺體，雖然頭顱因為被野狗啃食，已經消失，但是身上仍掛有醫院的識別標籤，這才確認嬰兒身分。院方懷疑家屬將遺體裝入塑膠袋後直接丟棄在路邊，才會導致遺體被野狗啃食。