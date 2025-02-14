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社會 社會焦點 保障人權

台中新光三越氣爆意外　業者再發聲：「絕不逃避」

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新光三越發生氣爆事故，目前仍在調查釐清事故原因。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

昨（2／13）台中新光三越中港店發生氣爆意外，造成4人死亡、超過30人輕重傷，第一時間相關單位忙救災，新光三越總經理也親上火線，該店目前無限期停業進行相關調查安檢，今（2／14）新光三越再發出聲明表示「絕不逃避」，並成立應變小組，讓傷亡者家屬有專屬窗口聯繫。

新光三越台中中港店發生氣爆意外，除新光三越兩名樓管員工罹難，也波及店外經過的澳門旅客2人身亡，現場怵目驚心，新光三越一級主管也立刻趕至台中，總經理吳昕陽親上火線，表示針對傷者，進行第一個階段的撫卹動作，會盡所能針對該負責的、負上所有的責任。後續也趕至5間醫院探望傷者家屬，並宣布先提供4位罹難者各100萬元致意。

▲▼ 台中新光三越氣爆，安控長馬振華、總經理吳昕陽等高層抵達現場。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲台中新光三越氣爆，安控長馬振華、總經理吳昕陽等高層抵達現場。（圖／記者白珈陽攝）

今新光三越再度發出聲明，表示台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作，並依照現場作業需求進行彈性班別調配，使同仁權益和薪資不受影響，對受影響的品牌夥伴，也於第一時間進行盤點缺損與積極討論補償方案。

此外也成立長期的專案應變小組。無論面對來自同仁、傷亡者家 屬或廠商等現場需求，都有專人作為窗口持續回應支援。其中也包含專責組積極配合救災、專人陪伴罹難者家屬與傷者家屬進行治喪與照護協助，持續關懷慰問並給予撫卹，也安排社區發展與重建計劃的專業人員。

新光三越聲明全文：
針對 2 月 13 日在新光三越台中中港店發生意外事件，其所造成的人員傷亡，新光三越感到無 比的震驚與心痛。  

事件發生當下，新光三越以同仁與顧客安全為第一優先考量，除了進行緊急疏散與通報警消 外，同時積極配合搶救工作，第一時間全力搜救、救災，盡力降低人員傷亡。

總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等相關高階主管獲知訊息後，於第一時間前往現場，承諾以 「人」的照顧善後為第一優先，對罹難者家屬各別提供新台幣 100 萬元致意，表達最深切的哀痛與 關懷，隨即趕赴 5 家醫院探視 25 位傷者並提供慰問金。

同時，新光三越在第一時間於現場成立長期的專案應變小組。無論面對來自同仁、傷亡者家 屬或廠商等現場需求，都有專人作為窗口持續回應支援。其中也包含專責組積極配合救災、專人陪 伴罹難者家屬與傷者家屬進行治喪與照護協助，持續關懷慰問並給予撫卹，也安排社區發展與重建 計劃的專業人員。

新光三越台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境 安檢工作。同時，關於同仁的工作權益，我們將依照現場作業需求進行彈性班別調配，務使同仁權 益和薪資不受影響;受影響的品牌夥伴，也第一時間關懷聯繫，進行盤點缺損與積極討論補償方案。

新光三越重申並強調，對於整起意外事件，對於「人」的各項善後將是第一優先要務，並承 諾負起所有該承擔的責任，公司正全力處理，並與政府相關單位密切配合。

同時，再次向社會大眾表達歉意，並感謝政府相關單位及社會各界的全力協助，特別是台中 市政府與警消相關單位的救人救災協助。

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