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桃園「圓夢」第133場愛心捐贈　開學紅包助300名弱勢童

▲桃園「圓夢」第133場愛心捐贈

▲桃園「圓夢」第133場愛心捐贈，開學紅包助300名弱勢童。（圖／圓夢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛心」已邁入第11年，從未間斷！理事長謝慧謹13日在桃園區文山國小，舉辦圓夢第133場愛心捐贈活動，匯集眾人的力量，總共募得30萬，捐贈300個紅包，幫助桃園市共15所國民小學300名弱勢孩童，一起迎接新學期的到來。

謝慧謹表示，每一個紅包，都是一份新年禮物，傳遞到弱勢孩子的手上，給孩子帶來無限的關懷與溫暖；也希望藉此拋磚引玉，歡迎更多善信人士共同來協助孩童，幫助他們穩定就學，協助支付學雜費、教材費、在學用品、教育開銷、課輔費用等等，讓弱勢學童開心上學，不再因經濟問題，而讓學習遭受困難或中斷。

▲桃園「圓夢」第133場愛心捐贈

本次捐贈紅包發放給桃園市15所國小300個弱勢孩童，包括樹林國小、東明國小、茄苳國小、頂社國小、笨港國小、自立國小、菓林國小、海湖國小、高原國小、大坑國小、內海國小、自強國小、上湖國小、文山國小、會稽國小等。

▲桃園「圓夢」第133場愛心捐贈

桃園市圓夢愛心關懷協會，致力於幫助弱勢族群，不斷在社會關懷與愛心奉獻的路上前進。謝慧謹實地走訪全台，發現偏鄉學校特別是經濟弱勢家庭的學童，常常因為文具用品的匱乏而影響學習表現，有些孩子甚至連一支鉛筆都無法擁有。也因此，理謝慧謹帶領著協會成員，一次次的募集經費，幫助偏鄉弱勢的孩子，只希望他們能夠擁有平等的學習機會，展現出潛力與才華，讓未來的人生路更美好更燦爛。

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