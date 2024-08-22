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苦等換腎24年因一張紙條得救　她意外傷重....家人見字同意器捐

▲▼ 嘉義基督教醫院器官移植醫療團隊，日前於一天內分別為2位病人進行肝、腎移植手術，術後恢復狀況良好。 。（示意圖／嘉義基督教醫院提供）

▲家屬原本掙扎要不要器捐，但看到家人的遺物，說希望死後器捐後，依照遺願將肝腎捐出  。（示意圖／翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

一名女子因意外事故重傷，家屬當時發現她仍有氣息立即送醫，院方在搶救過程中判斷其生還可能性極低，詢問家屬是否願意進行器官捐贈，家屬不敢輕易決定，在家整理她遺物時意外發現一張手寫紙條，提及死後願意器捐願，女子死亡後家屬依照遺願，將肝腎提供給嘉義一名洗腎長達33年，苦等換腎24年的病患，以及另名肝硬化、肝癌的患者，醫院也著手替2人完成移植手術。

嘉義基督教醫院指出，一名女子因事故重傷，家人發現的時候女子尚有一絲氣息，緊急送到醫院搶救，但在搶救的過程中，院方判斷生還機會可能很小，於是先行詢問家屬是否願意器捐，家屬在這一刻心情複雜且沉重，當親人突然面臨重大事故，悲痛的心情已經讓人無法接受，加上傳統觀念的束縛，器官捐贈這一選擇，對於他們來說，是艱難且矛盾的決定。

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▲▼ 嘉義基督教醫院器官移植醫療團隊，日前於一天內分別為2位病人進行肝、腎移植手術，術後恢復狀況良好。 。（示意圖／嘉義基督教醫院提供）

捐贈者家屬說，事出突然，受到傳統觀念影響，要為過世親人做出器官捐贈的決定很困難，因此同時間在家裡整理親人物品，也想了解親人是否有什麼想法，結果真的發現一張手寫字條中，有提到希望死後能捐出有用的器官，因此也讓家人做出決定並緊急通知醫院，為過世親人了此心願。

內心的掙扎隨著字條逐漸平息，家屬在悲痛中找到了方向，他們明白這是親人想要的，也是女子願意為社會大愛做出的最後貢獻。於是他們忍著心中的不捨與痛苦，完成了這個重要的決定。

▲▼ 嘉義基督教醫院器官移植醫療團隊，日前於一天內分別為2位病人進行肝、腎移植手術，術後恢復狀況良好。 。（示意圖／嘉義基督教醫院提供）

在家屬的同意下，女子的器官得以成功捐出，幫助了嘉義一名洗腎長達33年，苦等換腎24年的病患，以及另一名肝硬化、肝癌的患者，延續女子的大愛精神，此次捐贈不僅讓受贈者重獲新生，也為家屬在悲痛中帶來了一絲慰藉。

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