新光三越12樓氣爆破洞又凸出！結構技師帶隊勘查：無立即危險

記者白珈陽、許權毅、黃資真／台中報導

台中百貨龍頭新光三越今（13）日上午11時33分驚傳瓦斯氣爆，造成4死26傷，初步調查，疑似是12樓的美食部門進行裝修拆除作業釀禍，稍早都發局、土木技師公會、結構技師公會到場查看外牆結構部分，考量是否需要做臨時支撐等等。

▲台中新光三越氣爆，12樓外牆有凸出情況。（圖／記者白珈陽攝，下同）



下午台中地檢署鄭葆琳主任檢察官帶領專案小組抵達現場勘驗，結束後受訪表示之後將會同法醫、火調小組、技師公會等等勘查，後續將依法處理。

▲台中地檢署鄭葆琳主任檢察官到場勘查。（圖／記者許權毅攝）



另外，由於此次新光三越氣爆相當嚴重，不只內部牆面被炸破、大樓外觀毀損，連電梯、天花板等都被炸毀，台中市都發局長李正偉表示，如果損害到結構安全的話，要考慮做臨時支撐，並檢查樑柱系統有沒有被破壞、管線系統有沒有受到影響，「這些都要封館、全面安全後才能做處理。」因此稍早都發局、土木技師公會、結構技師公會都派員到場，查看外牆結構，需不需要做加強支撐處理。

不過，結構工程技師公會理事長許庭偉初步勘查外觀指出，目前看起來結構性還好，內部沒有立即性的危險，但現場細節很混亂，詳細內容皆以市府回應為主。

▲台中都發局、土木技師公會、結構技師公會到場。（圖／記者許權毅攝）



此外，有同業預估，新光結構體已受損，內部11、12樓以及手扶梯、電梯等都全毀，整個大樓安全性都需要重新檢視，粗估得停業3個月，若以單月21.5億元業績計算，停業三個月損失達64.5億元，將重挫新光三越。