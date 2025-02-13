超詭異！新光三越12樓美食街才改裝就出事　2天前就拆錶沒瓦斯

▲台中新光三越發生氣爆，初步了解，施工前瓦斯才拆錶停止供應，為何還會發生氣爆有待釐清。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中新光三越驚傳氣爆奪走4條人命，疑似因為12樓樓層改裝施工不慎釀禍。台中市副市長鄭照新表示，初步了解，12樓整個美食街廣場正在進行改裝，但「氣爆地點在2天前就拆錶、沒供應瓦斯了，為何會發生如此重大災情，還有待進一步調查」。

針對整起事件，都發局長李正偉表示，都發局並無收到台中新光三越11、12樓室內裝修施工申請。針對這起重大災害事件，第一優先進行緊急搶災，目前建築師、結構與土木等相關技師已進場勘檢，後續將要求業者先針對外牆帷幕危險部份作好防護措施，依規速拆除；昇降設備則全面停止使用。

▲台中新光三越氣爆，內部滿目瘡痍。（圖／記者許權毅翻攝）



另內部結構若有遭破壞處須作緊急安全措施與臨時補強，並應全面封館，針對昇降設備、電力、電信消防、自來水、瓦斯等設備及結構樑柱等全面安檢。

據了解，台中新光三越的12樓以及地下二樓是美食街，而9、10樓也都有餐廳。據悉，館方按照往例，每隔5到10年都會進行風格轉換，時間點都會選在春節後、母親節檔期前，這次剛好輪到11樓改裝，因此11樓的櫃位品牌大多都休息，只是才施工2、3天就傳出意外，到底原因為何，還有待相關單位進一步釐清。