台中新光三越氣爆結構受損　同業估停業3個月：損失至少60億

▲台中新光三越發生氣爆事件，結構體受影響，同業推估新光恐停業3個月，重挫業績表現，後續員工上班等問題也都有待解決。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

10多年來都是全台百貨業績最高的台中新光三越今天突發生氣爆，11、12樓幾乎全毀，爆炸威力強大，甚至將人從館內炸出館外，釀成4死26傷慘劇。由於事發之後，館方火速疏散人群，並緊急封館，結果不少店內員工停放在館內的機車無法及時牽出，只能頂著寒風走路回家。同業也預估，新光結構體已受損，推估恐停業3個月全面檢修，若真如此，損失將高達60億元左右。

▲新光三越11、12樓已經嚴重毀損。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中新光三越去年全年業績達258億元，10多年來坐穩全台店王寶座屹立不搖，同業直言，發生如此重大事件，建築物結構體受損，加上從新聞畫面上看，內部11、12樓以及手扶梯、電梯等都全毀，整個大樓安全性都需要重新檢視，粗估得停業3個月，若以單月21.5億元業績計算，停業三個月損失達64.5億元，將重挫新光三越。

這次氣爆造成30人傷亡，傷者分送惠中林新醫院及中港澄清醫院、台中榮總、中山附醫及後續轉院中國附醫等醫院。盧秀燕除了到林新醫院、中港澄清醫院探視傷者外，也要求新光三越的物業，負起賠償、醫療責任。