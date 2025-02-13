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回訊息太慢！老婆「小魚兒」生氣了　男衝銀行匯錢哄她險被詐

▲警專實習生簡子芸在學校舉辦的「反詐舞台劇」比賽中曾獲第一名。（圖／中壢警分局提供）

▲警專實習生簡子芸在學校舉辦的「反詐舞台劇」比賽中曾獲第一名。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名80多歲呂姓退休公務員，從通訊軟體認識一位暱稱「小魚兒」的女子，雙方以老公、老婆互稱，結果「小魚兒」嫌他回訊息回太慢而生氣，要他匯款2萬元賠罪「哄」她，呂於是急衝銀行匯款。實習警簡子芸獲報前往銀行勸阻，簡子芸觀看兩人通通話紀錄後斬釘截鐵的告訴呂男「伯伯，你被騙啦！」。

▲警專生簡子芸在實習時也勸阻阿伯掉入愛情詐騙陷阱。（圖／中壢警分局提供）

▲警專生簡子芸在實習時也勸阻阿伯掉入愛情詐騙陷阱。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局興國派出所警員王亭懿、陳柏翰與警專實習生簡子芸昨日13時巡邏時，接獲中壢區中央西路的第一銀行行員通報，有一名老先生疑似遭詐騙要匯款，立刻趕往現場了解，呂男看到警察到場時還覺得莫名其妙，急著要給他的「小寶貝」匯款，實習生簡子芸隨即發揮實習期間所學，先安撫老翁的情緒，並慢慢詢問匯款原因。

原來，這位呂老先生是退休公務員，透過社群網站認識一位暱稱「小魚兒」的人，進而在通訊軟體成為好友每天甜言蜜語，雖然沒有見過面，但很快就掉入愛情詐騙陷阱，員警查看對話紀錄，發現雙方以老公、老婆互稱，而老翁急匯款的原因，竟是「小魚兒」嫌老翁訊息回太慢而生氣，要求老翁匯新臺幣2萬元「哄」她，簡子芸斬釘截鐵的告訴老翁「伯伯，你被騙啦！」，成功的阻止呂男匯款。

目前是警專42期學生的簡子芸表示，因為父親是消防員，在父親耳濡目染下報考警專，希望能像父親一樣以貢獻社會為榮。她還說，學校經常會舉辦反詐的各式活動，最特別的是「反詐舞台劇」比賽，自己所在的警專42期2隊更是在去年榮獲第一名的殊榮。

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