　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

7類癌死亡率冠全國！花蓮免費篩檢　123醫療院所提供服務

▲▼花蓮縣醫療院所及各鄉鎮市衛生所推出癌症篩檢活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮縣醫療院所及各鄉鎮市衛生所推出癌症篩檢活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應世界癌症日，提升民眾對癌症的認知，以利更好的預防、篩檢和治療，花蓮縣醫療院所及各鄉鎮市衛生所推出癌症篩檢活動。今年起政府擴大癌症篩檢年齡補助及增加項目，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌篩檢及人類乳突病毒（HPV）檢測服務、口腔癌等，透過癌症篩檢可有效降低死亡率及提高存活率。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部統計112年十大癌症死因，花蓮縣在肺癌、肝癌、女性乳癌、口腔癌、食道癌、攝護腺癌、胰臟癌、胃癌每十萬人口標準化死亡率皆高於全國。建議鄉親維持良好的健康生活型態：1.均衡飲食；2.規律運動；3.體重控制；4.遠離菸害及檳榔、酗酒；5.定期篩檢，為了健康，定期癌篩，早期篩檢早期治療。

▲▼花蓮縣醫療院所及各鄉鎮市衛生所推出癌症篩檢活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥指出，為持續推動民眾定期做癌症篩檢的好習慣，免於癌症的威脅，目前政府補助的五項癌症篩檢項目是成本效益高、操作簡單預防效果較好的篩檢，透過癌症篩檢可有效降低死亡率及提高存活率。

▲▼花蓮縣醫療院所及各鄉鎮市衛生所推出癌症篩檢活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

宣導5項癌症免費蒒檢。

今年起政府擴大癌症篩檢年齡補助及增加項目，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌篩檢及人類乳突病毒（HPV）檢測服務、口腔癌，篩檢資格與條件如下：
1、肺癌：40-74歲女性及45-74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，以及50-74歲吸菸史達20包-年以上者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。
2、大腸癌：45-74歲民眾及40-44歲有家族史，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者，每2年1次糞便潛血檢查。
3、乳癌：40-74歲的女性，每2年1次乳房X光攝影檢查。
4、子宮頸癌：25-29歲女性每3年1次；30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查。35、45、65歲女性當年齡1次檢測人類乳突病毒(HPV)服務。
5、口腔癌：30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸者、18歲以上嚼檳榔（含已戒）原住民每2年1次口腔黏膜檢查。
 
花蓮縣今年提供五癌篩檢之醫療院所計有123家，請上衛生局網址：https://www.hlshb.gov.tw/News.aspx?n=1994&sms=10000查詢。符合篩檢資格的民眾，攜帶健保卡到醫療院所接受免費篩檢，也可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢資格，若要查詢住家附近的篩檢活動，可電洽13鄉鎮市衛生所。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳建州說完安靜回憶大S　「下秒PO她們辣舞片」網傻眼
川普查非法移民抓到台灣通緝犯！　性侵少女+酒駕1死12傷
快訊／連續殺人！　嫌犯家驗出3女DNA
正妹女員工拉K！　知名直播主撂球棒隊私刑暴打
快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠
耀群科技家庭日4死22傷　遊覽車司機最終判刑曝
獨／恐連環碎屍！　2女進兇嫌家即失蹤
全球僅20例！台中女過年腹瀉以為吃壞　竟是「2癌末期」
快訊／賴清德啟動院際協調　下周一召五院院長會商國政

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

魅力爆棚 ！花蓮太平洋燈會網路聲量排名全國第8　非六都第3

流感來襲怎麼辦？全球每年數十萬人致死　醫籲4症狀即刻就醫

WBC經典資格賽！謝國樑領軍千人觀戰　國門廣場現場直播

7類癌死亡率冠全國！花蓮免費篩檢　123醫療院所提供服務

台南市高中職暨國中小校長會議　黃偉哲期勉培養學子健康體魄作育英才

2025東山碧軒寺迎佛祖暨遶境夜間回駕　感受重要民俗魅力

農業部停補助GPS月租費　新北市動保處：未裝設者最高罰15萬

全台唯一！2025台灣燈會在桃園　中壢牛肉麵花燈很吸睛

迎金蛇年鬧元宵　新北燈會「2款小提燈」加碼送

新北推全新YT節目《新北萬事屋》　包山包海專解疑難雜症

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

魅力爆棚 ！花蓮太平洋燈會網路聲量排名全國第8　非六都第3

流感來襲怎麼辦？全球每年數十萬人致死　醫籲4症狀即刻就醫

WBC經典資格賽！謝國樑領軍千人觀戰　國門廣場現場直播

7類癌死亡率冠全國！花蓮免費篩檢　123醫療院所提供服務

台南市高中職暨國中小校長會議　黃偉哲期勉培養學子健康體魄作育英才

2025東山碧軒寺迎佛祖暨遶境夜間回駕　感受重要民俗魅力

農業部停補助GPS月租費　新北市動保處：未裝設者最高罰15萬

全台唯一！2025台灣燈會在桃園　中壢牛肉麵花燈很吸睛

迎金蛇年鬧元宵　新北燈會「2款小提燈」加碼送

新北推全新YT節目《新北萬事屋》　包山包海專解疑難雜症

魅力爆棚 ！花蓮太平洋燈會網路聲量排名全國第8　非六都第3

男疑遭毆打「滿臉血倒路邊」　桃園警調監視器真相曝：是自摔

砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

金鐘影后朱芷瑩「突後仰暈倒」！驚動手術室 曝緊張取卵過程

「貝嫂」倫敦旗艦店變藝廊　抬頭就能賞奈良美智大作

TRASH宣佈「首攻高雄巨蛋開唱」　預告：可能會脫衣服

彰化透天厝火警4死！靈前奶瓶玩具相伴　嬤心碎：一家難團圓

北市30歲男「寒假闖校園」騷擾考生　4警員操場「鬼抓人」制伏

地方熱門新聞

台中巨型咖波「遭暗殺」慘況曝光

2025台灣燈會在桃園　中壢牛肉麵花燈很吸睛

宜蘭「滿城封宇」罷免陳俊宇連署登場

2025東山碧軒寺迎佛祖暨遶境夜間回駕

桃園藍營立委被鎖定罷免　昔罷王執行長發聲

2025台灣燈會「城市聚光燈」燈區　多元體驗

農業部停補助GPS月租費　新北未裝設者最高罰15萬

迎金蛇年鬧元宵　新北燈會「2款小提燈」加碼送

全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬

嘉義檢警調廉農漁會選舉查察座談會登場

新北推全新YT節目《新北萬事屋》

台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區

全球每年數十萬人死於流感　醫籲4症狀速就醫

台南市高中職暨國中小校長會議黃偉哲期勉作育英才

更多熱門

相關新聞

健康署新增免費HPV篩檢　僅限3類對象要把握

健康署新增免費HPV篩檢　僅限3類對象要把握

自2025年元旦起，國民健康署放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒（HPV）檢測服務，只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢，以期早期發現、早期治療。

胃癌篩檢預計明年免費！國健署擴大公費計畫估60萬人受惠

胃癌篩檢預計明年免費！國健署擴大公費計畫估60萬人受惠

美好蛇年揭開序幕　春節享玩東海岸全攻略

美好蛇年揭開序幕　春節享玩東海岸全攻略

春節花蓮市區停車資訊必收藏　公有停車場免費

春節花蓮市區停車資訊必收藏　公有停車場免費

因應新年車潮　花蓮縣府借用國有空地免費停車

因應新年車潮　花蓮縣府借用國有空地免費停車

關鍵字：

癌症風死亡率免費篩檢醫療院所服務

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面