7類癌死亡率冠全國！花蓮免費篩檢　123醫療院所提供服務

▲▼花蓮縣醫療院所及各鄉鎮市衛生所推出癌症篩檢活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應世界癌症日，提升民眾對癌症的認知，以利更好的預防、篩檢和治療，花蓮縣醫療院所及各鄉鎮市衛生所推出癌症篩檢活動。今年起政府擴大癌症篩檢年齡補助及增加項目，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌篩檢及人類乳突病毒（HPV）檢測服務、口腔癌等，透過癌症篩檢可有效降低死亡率及提高存活率。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部統計112年十大癌症死因，花蓮縣在肺癌、肝癌、女性乳癌、口腔癌、食道癌、攝護腺癌、胰臟癌、胃癌每十萬人口標準化死亡率皆高於全國。建議鄉親維持良好的健康生活型態：1.均衡飲食；2.規律運動；3.體重控制；4.遠離菸害及檳榔、酗酒；5.定期篩檢，為了健康，定期癌篩，早期篩檢早期治療。





朱家祥指出，為持續推動民眾定期做癌症篩檢的好習慣，免於癌症的威脅，目前政府補助的五項癌症篩檢項目是成本效益高、操作簡單預防效果較好的篩檢，透過癌症篩檢可有效降低死亡率及提高存活率。

▲宣導5項癌症免費蒒檢。

今年起政府擴大癌症篩檢年齡補助及增加項目，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌篩檢及人類乳突病毒（HPV）檢測服務、口腔癌，篩檢資格與條件如下：

1、肺癌：40-74歲女性及45-74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，以及50-74歲吸菸史達20包-年以上者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

2、大腸癌：45-74歲民眾及40-44歲有家族史，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者，每2年1次糞便潛血檢查。

3、乳癌：40-74歲的女性，每2年1次乳房X光攝影檢查。

4、子宮頸癌：25-29歲女性每3年1次；30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查。35、45、65歲女性當年齡1次檢測人類乳突病毒(HPV)服務。

5、口腔癌：30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸者、18歲以上嚼檳榔（含已戒）原住民每2年1次口腔黏膜檢查。



花蓮縣今年提供五癌篩檢之醫療院所計有123家，請上衛生局網址：https://www.hlshb.gov.tw/News.aspx?n=1994&sms=10000查詢。符合篩檢資格的民眾，攜帶健保卡到醫療院所接受免費篩檢，也可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢資格，若要查詢住家附近的篩檢活動，可電洽13鄉鎮市衛生所。