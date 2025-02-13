台南就業中心情人節前扮紅娘　讓民眾浪漫求職得幸福

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，舉辦「尋找另一半，戀上工作日」情人節徵才暨支持更生人回歸職場活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接情人節，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，13日規劃一場「尋找另一半，戀上工作日」情人節徵才暨支持更生人回歸職場活動。

求職朋友投遞履歷，即獲贈甜蜜「心動」巧克力，現場朋友可立即帶著真心實意進行面試告白，速配成功，還加贈更生團體輔持「帶我回家工作坊」限量版手作烘焙甜點小禮包，增添情人節就業媒合的趣味性。

成功媒合的劉小姐則表示：「原本失業一段時間，對求職有點焦慮，但今天和企業代表面談後，他們很快給了我機會，真的非常感謝！有了工作，也讓我對未來的生活充滿期待。這是我今年最棒的情人節禮物！」。

台南就業中心表示，工作猶如人生旅程中的伴侶，為協助找工作的朋友在求職的旅程中添增美好回憶，於情人節前辦理民眾與企業面對面交流的機會，讓大家在這特別的日子不僅浪漫求職，獲媒合成功即可在打卡牆合影獲取精美小禮。而當天參與優質廠商含聲寶集團(德寶家電)、光洋應材科技、全家超商、八方雲集、統一實業等5家知名廠商提供120個工作機會，紛紛釋出善意，廣納賢才。

為推廣更生人自立自強的精神，讓社會大眾看見他們努力改變的故事。現場邀請「永新之家幸福農場-帶我回家」工作坊設攤，提供手工甜點試吃。工作坊中皆為重回社會的更生朋友，在接受專業訓練後，努力都化為可見的幸福成果製作出水餃、包子、饅頭及烘焙甜點堅果塔、鳳梨酥等各式美食。使在場朋友感受他們為工作努力的成果，產生情感共鳴相互激勵。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，穩定的工作是幸福生活的基石，希望透過暖心活動讓求職者能在輕鬆的氛圍中求職，順利找到理想工作，也讓企業找到合適人才，達到雙贏的效果。另，求職人若有履歷撰寫、面試技巧及職涯發展等需求，可向就業中心諮詢。

洪主任也提到，來不及參與本場次的民眾，2月尚有2場徵才活動，分別於2月18日下午2點至4點在安南區海尾朝皇宮及19日下午2點至3點30分在美喆國際企業(安南廠)辦理現場媒合，共計10家廠商，逾500個工作機會。尚未找到合適工作的求職者，可持續透過台南就業中心尋求相關資源與就業媒合服務。相關徵才活動訊息請撥打06-2371218，或「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。