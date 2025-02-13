藍推「還錢於民」遭質疑　王鴻薇拿數據打臉：每人1萬僅需2300億元

▲國民黨書記長王鴻薇、立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

財政部日前公布113年全國稅收實徵淨額達3兆7619億元，超出預算數5283億元，創下歷史新高。國民黨團昨日召開記者會指出，要求政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。不過此主張遭到綠委反擊，也遭質疑可能有財政紀律問題。國民黨團書記長王鴻薇今（13日）說，以超徵稅收5283億元而言，一人發一萬元僅需2300億元，蔡英文能為何賴清德不能？發下去綽綽有餘。

對於國民黨團主張「還錢於民2.0」版，建議全民普發現金1萬元。財政部表示，113年度稅課收入執行優於預期，應優先減少舉債及增加還本以維持財政穩健，之前辦理普發現金，是為了因應疫後經濟的非屬常態性作法，因此不宜修法將普發現金常態化。

王鴻薇今日再說，在提出普發1萬元後，賴政府卻躲躲閃閃，財政部甚至稱要優先還債，但她提出數字打臉稱，以2021年到2023年來看，暫不把2024年的最新數字放進去，光是2021年到2023年超徵稅收已經高達1兆3424億元，稅收超徵不是去年才發生，不是說要優先用於還債嗎？2021到2023年還債金額不過3960億元。超徵1兆3千多億，還債不過3千多億，其他的到哪裡去了？

王鴻薇批評，財政部就是自始至終都沒有針對超徵提出減債計劃，現在卻遮掩牽拖，超收的稅不應該讓政府亂用，不是讓政府浪費、浮編、圖利綠友友、養網軍側翼。既然稅收超徵那麼多，還錢於民理所當然。

王鴻薇也反嗆，有些綠委說恐有財政紀律問題，會搞垮國家，那2023年普發6000元國家有垮嗎？蔡英文能做，賴清德為何不能做？當時民進黨立委包括現任內政部長劉世芳擔任立委，一字排開說「稅收紅利，全民共享」。王說這口號真不錯，她現在拿來用，這不就是民進黨立委也認為這些紅利應由全民共享，怎麼現在開始雙標，是因為賴清德特別吝嗇摳門？

