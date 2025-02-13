　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平認收傅崐萁萬份修容組「一票藍委恐觸法」　綠營籲檢調徹查

▲▼民進黨團召開 國民黨狼來了 民生優先 攏是假 記者會 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁被爆在2024大選期間，為全台40名藍營候選人提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，遭質疑政治獻金申報不實，北市議員鍾小平昨更自爆，他有一萬組是傅崐萁「送」的。相關情事牽扯一票藍委，更涉及選罷法、偽造文書及政治獻金申報不實，也讓黨內同志急著撇清「不曉得鍾小平在說什麼，他怎麼說自己負責」。民進黨團今（13日）表示，要感謝鍾小平脫口而出是被送的，傅崐萁說一切依法，看起來是一切違法，這涉及了國民黨諸多立委的集體造假，呼籲檢調盡速查辦。

傅崐萁去年初被爆料以「好禮3選2」的模式，提供全台近40位藍營及無黨籍立委候選人指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，被解讀是要為與韓國瑜角逐立法院長蓄積量能。而許多藍委候選人的宣傳支出給戰天下公司，公司負責人「蘇意舜」正是傅崐萁花蓮縣長任內的觀光處長。

根據監察院政治獻金公開查閱平台資料，2024大選中，包括總統候選人侯友宜在內，共有20名藍營政治人物，分別為游淑慧、李彥秀、王鴻薇、羅廷瑋、鄭俊雄、阮厚爵、徐欣瑩、鄭正鈐、葉元之、洪孟楷、林德福、李眉蓁、魯明哲、呂玉玲、陳超明、黃明賢、黃琤婷、黃仁、孔文吉，向前述2間公司支出數千元至數十萬元不等獻金，用途為「製作競選物品或宣傳廣告費用」、「租用廣告看板或車體廣告費用」等。

12日台北市議員鍾小平在節目自爆有收到1萬份指甲刀修容組，而且是傅崐萁贈送的，他沒有花半毛錢，「（那時）他助理打給我嘛，說要送東西來，我也是老江湖啊，當時我就問這個多少錢？30塊以上可能就不行，他說20幾塊。」

對此，綠委陳培瑜表示，大部分的藍營候選人都說是花錢買的，申報的數字分別有27萬多、28萬多、22萬多，每一份通通都是壓在30塊以下，是鍾小平跟傅崐萁感情不大好？所以用送的，或是這些人偽造文書？提醒這些傅友友們，已經涉及偽造文書，而傅崐萁所做的贈送行為可能已經違反選罷法。當時傅崐萁很想要選立法院院長，當然他現在當了總召，過程中有沒有變相買票的問題？可以往下繼續追究。

政治獻金法規定所有候選人一旦有不相當對價的給付，也就是政治獻金，必須依法申報跟管理，而現在我們看到這些藍營立委的候選人，他們當時在申報的時候，有沒有依法申報，有沒有可能涉及違反捐贈、跟候選人未依規定申報政治獻金的部分，令人好奇。

大家都知道傅崐萁跟中國的關係非常良好，有沒有可能這些好幾萬份的政治修容組，是來自中國的資金，他不能再推給這是過往屬下做的小生意，只是要賺一點小錢，這些錢、這些禮物可能是來自中國，因此在選舉的時候送出這些修容組，涉嫌違反國安法跟反滲透法。

因為在國安法第2條、第7條，還有反滲透法第3條都規定，不得為境外敵對勢力（中國）影響台灣選舉，同時也非常清楚地看到，政治獻金法第7條更明確規定，中國資金不得捐贈政治獻金，這個修羞臉的收容組，到底是傅崐萁在買票，而其背後所代表的勢力跟所代表的資金，到底是到底是哪些勢力？哪些單位？都有必須要調查的可能性，檢調要趕快啟動調查，要感謝鍾小平，脫口而出說是被送的。

吳思瑤指出，傅崐萁說一切依法，但目前的資訊判讀起來很可能是一切違法，民眾黨有戰國策，國民黨有戰天下，而戰天下會不會成為「類木可公司」？左手右手搞不清楚，所以他可能違反哪些法呢？第一個是政治獻金申報不實，以及刑法的偽造文書。第二，傅崐萁是否為了自己想當立法院長，違反選罷法，有期約會選的嫌疑呢？第三，資金哪裡來？有沒有中國資金，他恐怕違反國安法跟反滲透法。

吳思瑤呼籲，這些都是非常具體可能涉及違法的事項，相關單位檢調要動起來，政治獻金的主管機關監察院也應當好好查一查，最大問題已經浮現，鍾小平說他是被送，但是多數委員在申報上說是支出，應當申報的是收入、受捐贈，而不是宣傳支出，這恐怕涉及了國民黨諸多立委的集體造假。相關單位都要查清楚，傅崐萁說的一切合法，很有可能是一切違法，相關單位好好的來徹查嚴辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實
快訊／新光三越大爆炸　管制範圍再擴大
快訊／新光三越氣爆！2人受困11樓電梯搶救中
快訊／台中新光三越氣爆已1死2命危　2級災害應變中心成立
「請避開新光三越、遠百附近！」　台中立委急喊：非常危險
快訊／台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝
快訊／台中新光三越大爆炸！多人死傷　今緊急封館
快訊／新光三越氣爆威力大！　電梯門變形、水管炸破狂噴
快訊／新光三越12樓美食街氣爆　外觀全炸爛
快訊／台中新光三越氣爆　周邊道路管制
快訊／台中新光三越氣爆　內部慘況曝光
快訊／新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」當場亡
快訊／台中新光三越氣爆「4人炸出」　電梯被震垮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍推「還錢於民」遭質疑　王鴻薇拿數據打臉：每人1萬僅需2300億元

鍾小平認收傅崐萁萬份修容組「一票藍委恐觸法」　綠營籲檢調徹查

大罷免恐耗12億公帑　徐巧芯嗆：曹興誠愛罷怎麼不自己出？

鍾小平認收傅崐萁1萬份競選小物　王鴻薇：他說什麼自己負責

國台辦稱「歡迎中國台北」　陸委會：明顯違反「奧會模式」

苗栗罷免立委案聯合送件　90歲國寶級作家當領銜人

藍營指吳思瑤被罷免怕了　本人有信心：如果怕了就不會接幹事長

國防部、國防院高官施壓李文忠性平受害女性　火速調離現職

監察院立案開查美國房產！　李彥秀「坦坦蕩蕩」：依法配合說明

吳思瑤肯定韓國瑜提總預算解方　曝唯一且最好下台階「就是覆議」

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

NCT MARK送勞力士當謝禮　李泳知嚇瘋跪地：怎麼辦

藍推「還錢於民」遭質疑　王鴻薇拿數據打臉：每人1萬僅需2300億元

鍾小平認收傅崐萁萬份修容組「一票藍委恐觸法」　綠營籲檢調徹查

大罷免恐耗12億公帑　徐巧芯嗆：曹興誠愛罷怎麼不自己出？

鍾小平認收傅崐萁1萬份競選小物　王鴻薇：他說什麼自己負責

國台辦稱「歡迎中國台北」　陸委會：明顯違反「奧會模式」

苗栗罷免立委案聯合送件　90歲國寶級作家當領銜人

藍營指吳思瑤被罷免怕了　本人有信心：如果怕了就不會接幹事長

國防部、國防院高官施壓李文忠性平受害女性　火速調離現職

監察院立案開查美國房產！　李彥秀「坦坦蕩蕩」：依法配合說明

吳思瑤肯定韓國瑜提總預算解方　曝唯一且最好下台階「就是覆議」

陳文茜病況「肝臟腫瘤變大暴增」：比發胖還快！才1個月2顆增10顆

17歲少女雙腿紅疹、陰部搔癢長異物！竟同時染3種性病

愛滋感染人數回升破千！去年新增1002人　34歲以下族群增加最多

Switch 2控制器有滑鼠功能？任天堂新專利曝端倪鐵粉期待

現場搶救畫面曝！台中新光三越氣爆　消防衝12F移出命危男

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

隔壁棚壓力給滿　《鬥陣2》宣布「戰利品箱隆重回歸」

新光氣爆13樓第一時間曝光　電影觀眾：現場感受2次震動

《玉氏夫人傳》林智妍私服高級感滿滿　與宋慧喬親密擁抱超有愛

領航猿連線大廟景福宮　Pilots Crew為踩街遶境揭序幕

川普大砍聯邦政府預算　馬斯克：不削減開支美國會破產

政治熱門新聞

詹江村爆閩南狼在中國召妓！小商人：是台灣

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

蔡正元：曹興誠罷免第一人是張忠謀

鍾小平承認收傅崐萁萬份競選物　傅辦回應了

國防部、國防院高官施壓李文忠性平受害女性　火速調離現職

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

影／蔡英文飆車！把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝　小跑步畫面曝

藍白稱防疫預算1元未刪！事實查核：錯誤訊息

猛打閩南狼嫖妓！詹江村再爆「錄音檔」　　怒嗆：不要再推給中共了

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

台企銀董座涉背信　黃國昌再爆：請假超過90天竟領近200萬績效獎金

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

思念柯　陳佩琪：下跪磕頭可嗎？

更多熱門

相關新聞

大罷免恐耗12億公帑　徐巧芯嗆：曹興誠愛罷怎麼不自己出？

大罷免恐耗12億公帑　徐巧芯嗆：曹興誠愛罷怎麼不自己出？

大罷免狂潮席捲藍綠，國民黨團書記長王鴻薇表示，大罷免恐耗費公帑12億元，中選會無編列舉辦罷免預算，屆時將會動用行政院第二預備金。國民黨立委徐巧芯也嗆，民進黨這麼愛罷免，為何不拿自己的錢出來。徐更直接點名罷免她的領銜人曹興誠，他不是很有錢嗎？這麼愛罷免，12億怎麼不自己出？

鍾小平認收傅崐萁1萬份競選小物　王鴻薇：他說什麼自己負責

鍾小平認收傅崐萁1萬份競選小物　王鴻薇：他說什麼自己負責

苗栗罷免立委案聯合送件　90歲國寶級作家當領銜人

苗栗罷免立委案聯合送件　90歲國寶級作家當領銜人

藍營指吳思瑤被罷免怕了　本人有信心：如果怕了就不會接幹事長

藍營指吳思瑤被罷免怕了　本人有信心：如果怕了就不會接幹事長

吳思瑤肯定韓國瑜提總預算解方　曝唯一且最好下台階

吳思瑤肯定韓國瑜提總預算解方　曝唯一且最好下台階

關鍵字：

傅崐萁貪汙賄選選罷法鍾小平王鴻薇國民黨政治獻金法申報不實民進黨吳思瑤大罷免

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

曾陶鎔引退感謝直接不提這一隊！

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！　

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面