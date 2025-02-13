鍾小平認收傅崐萁萬份修容組「一票藍委恐觸法」　綠營籲檢調徹查

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁被爆在2024大選期間，為全台40名藍營候選人提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，遭質疑政治獻金申報不實，北市議員鍾小平昨更自爆，他有一萬組是傅崐萁「送」的。相關情事牽扯一票藍委，更涉及選罷法、偽造文書及政治獻金申報不實，也讓黨內同志急著撇清「不曉得鍾小平在說什麼，他怎麼說自己負責」。民進黨團今（13日）表示，要感謝鍾小平脫口而出是被送的，傅崐萁說一切依法，看起來是一切違法，這涉及了國民黨諸多立委的集體造假，呼籲檢調盡速查辦。

傅崐萁去年初被爆料以「好禮3選2」的模式，提供全台近40位藍營及無黨籍立委候選人指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，被解讀是要為與韓國瑜角逐立法院長蓄積量能。而許多藍委候選人的宣傳支出給戰天下公司，公司負責人「蘇意舜」正是傅崐萁花蓮縣長任內的觀光處長。

根據監察院政治獻金公開查閱平台資料，2024大選中，包括總統候選人侯友宜在內，共有20名藍營政治人物，分別為游淑慧、李彥秀、王鴻薇、羅廷瑋、鄭俊雄、阮厚爵、徐欣瑩、鄭正鈐、葉元之、洪孟楷、林德福、李眉蓁、魯明哲、呂玉玲、陳超明、黃明賢、黃琤婷、黃仁、孔文吉，向前述2間公司支出數千元至數十萬元不等獻金，用途為「製作競選物品或宣傳廣告費用」、「租用廣告看板或車體廣告費用」等。

12日台北市議員鍾小平在節目自爆有收到1萬份指甲刀修容組，而且是傅崐萁贈送的，他沒有花半毛錢，「（那時）他助理打給我嘛，說要送東西來，我也是老江湖啊，當時我就問這個多少錢？30塊以上可能就不行，他說20幾塊。」

對此，綠委陳培瑜表示，大部分的藍營候選人都說是花錢買的，申報的數字分別有27萬多、28萬多、22萬多，每一份通通都是壓在30塊以下，是鍾小平跟傅崐萁感情不大好？所以用送的，或是這些人偽造文書？提醒這些傅友友們，已經涉及偽造文書，而傅崐萁所做的贈送行為可能已經違反選罷法。當時傅崐萁很想要選立法院院長，當然他現在當了總召，過程中有沒有變相買票的問題？可以往下繼續追究。

政治獻金法規定所有候選人一旦有不相當對價的給付，也就是政治獻金，必須依法申報跟管理，而現在我們看到這些藍營立委的候選人，他們當時在申報的時候，有沒有依法申報，有沒有可能涉及違反捐贈、跟候選人未依規定申報政治獻金的部分，令人好奇。

大家都知道傅崐萁跟中國的關係非常良好，有沒有可能這些好幾萬份的政治修容組，是來自中國的資金，他不能再推給這是過往屬下做的小生意，只是要賺一點小錢，這些錢、這些禮物可能是來自中國，因此在選舉的時候送出這些修容組，涉嫌違反國安法跟反滲透法。

因為在國安法第2條、第7條，還有反滲透法第3條都規定，不得為境外敵對勢力（中國）影響台灣選舉，同時也非常清楚地看到，政治獻金法第7條更明確規定，中國資金不得捐贈政治獻金，這個修羞臉的收容組，到底是傅崐萁在買票，而其背後所代表的勢力跟所代表的資金，到底是到底是哪些勢力？哪些單位？都有必須要調查的可能性，檢調要趕快啟動調查，要感謝鍾小平，脫口而出說是被送的。

吳思瑤指出，傅崐萁說一切依法，但目前的資訊判讀起來很可能是一切違法，民眾黨有戰國策，國民黨有戰天下，而戰天下會不會成為「類木可公司」？左手右手搞不清楚，所以他可能違反哪些法呢？第一個是政治獻金申報不實，以及刑法的偽造文書。第二，傅崐萁是否為了自己想當立法院長，違反選罷法，有期約會選的嫌疑呢？第三，資金哪裡來？有沒有中國資金，他恐怕違反國安法跟反滲透法。

吳思瑤呼籲，這些都是非常具體可能涉及違法的事項，相關單位檢調要動起來，政治獻金的主管機關監察院也應當好好查一查，最大問題已經浮現，鍾小平說他是被送，但是多數委員在申報上說是支出，應當申報的是收入、受捐贈，而不是宣傳支出，這恐怕涉及了國民黨諸多立委的集體造假。相關單位都要查清楚，傅崐萁說的一切合法，很有可能是一切違法，相關單位好好的來徹查嚴辦。