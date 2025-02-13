Apple TV正式推出Android版　擴大用戶數搶新客源

▲Apple TV串流服務正式進軍Android平台，Android用戶現在可以透過Google Play商店下載Apple TV app。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

蘋果公司近日宣布，Apple TV串流服務正式進軍Android平台，Android用戶現在可以透過Google Play商店下載Apple TV app，訂閱Apple TV+和MLS季票，並享受7天免費試用。蘋果首次將其影音服務拓展至最大的競爭對手Android系統，顯示蘋果加強Apple TV+吸引力、挑戰Netflix、Disney+等串流巨頭的決心。

從2025年2月12日開始，Android用戶可以下載並安裝Apple TV app，這款應用不僅支援安卓手機、平板和摺疊設備，還能在Google TV裝置上使用。使用者可透過Google Play帳號訂閱Apple TV+，享受包括《人生切割術》《泰德拉索：錯棚教練趣事多》等熱門Apple Original影集和電影。Apple TV+的內容涵蓋戲劇、喜劇、紀錄片以及家庭娛樂，並且持續吸引大量觀眾。

除了Apple TV+的原創內容外，Android用戶還能夠訂閱MLS季票，享受美國職業足球大聯盟（MLS）賽事的專屬轉播，並可無轉播限制觀看每場比賽。這項服務自2023年起推出，為足球迷提供一站式觀賽平台。

Apple TV+自2019年推出以來，便持續提升其在全球市場的地位，憑藉高品質的原創節目屢獲獎項認可，包括艾美獎獲獎影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》和奧斯卡最佳影片《樂動心旋律》。儘管如此，Apple TV+仍面臨來自Netflix和Disney+等平台的激烈競爭，且蘋果從未公開Apple TV+的具體用戶數和營收數字。



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