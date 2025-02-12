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喜歡療癒系情人還是追求心動感？超準心測解析你內心深處的愛情渴望

▲▼愛情,心理測驗,心動,伴侶,戀愛,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你的戀愛偏好藏在直覺裡！選擇一個圖形，揭曉你在感情中最渴望的元素——是療癒、浪漫、自由，還是深厚的連結？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

談戀愛時，你對另一半最看重的是什麼呢？是溫暖的陪伴，還是刺激的火花？每個人的需求都不同，不妨透過日本網站《TRILL》的趣味心理測驗，來看看你在戀愛中最渴望的是什麼吧！

Q：請憑直覺回答以下圖形最像什麼呢？

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▲▼愛情,心理測驗,心動,伴侶,戀愛,個性。（圖／翻攝自心測網站）

1、冰淇淋
2、馬卡龍
3、水母
4、睡帽

選好了嗎？往下看解答！

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選擇「冰淇淋」的人：渴望療癒與安心感

如果你的直覺讓你聯想到冰淇淋，那麼你在戀愛中最希望得到的是「療癒」與「安穩」。就像在炎熱的天氣裡，一口冰淇淋能讓人瞬間感到幸福與放鬆，你也渴望在感情中找到能夠安撫身心的伴侶。你可能是個很容易為周遭的人付出、總是努力讓自己表現得更好的人，因此，內心容易累積壓力。在戀愛中，你會希望另一半能成為你的避風港，讓你能毫無保留地分享自己的喜怒哀樂。溫柔而包容的伴侶，會讓你感到最踏實。然而，當你過度依賴對方時，可能會無形中讓對方感到負擔。因此，記得戀愛不只是單方面的依靠，而是彼此支持、共同成長，這樣感情才能更長久。

選擇「馬卡龍」的人：渴望心動與浪漫

如果你覺得圖形像馬卡龍，那麼你在戀愛中最重視的是「心動感」與「浪漫」。馬卡龍色彩繽紛、造型可愛，光是看到就讓人心情愉悅。而這也反映出你對感情的期待——你渴望戀愛充滿驚喜與樂趣！你可能是個喜歡生活中充滿新鮮感、總是追求美好事物的人。對你來說，約會不只是單純吃飯、看電影，而是需要一些特別的安排，比如浪漫的燭光晚餐、意外的小禮物、或者一起去體驗新鮮事物，這些都能讓你感受到愛的存在。然而，過於追求心動感，可能會讓你對戀愛產生「新鮮感退去就覺得無聊」的問題。想要維持長久的感情，除了浪漫之外，也要學會欣賞穩定與信任所帶來的幸福感。

選擇「水母」的人：渴望自由與理解

如果你看到的是水母，那麼你在戀愛中最在意的是「自由」與「被理解」。水母在海中隨波漂流，沒有固定的方向，而這正象徵著你對戀愛的態度——你不喜歡被束縛，希望擁有一段彼此尊重、能夠自由成長的關係。你或許是一個很享受獨處時光、重視個人空間的人。對你來說，戀愛並不是要時時刻刻黏在一起，而是希望彼此能夠獨立，卻又能在需要時相互支持。你期待的是一個能夠理解你、願意尊重你生活方式的伴侶。然而，過於強調自由，可能會讓兩人之間的距離漸漸拉開，甚至讓對方感受到疏遠。記得適時地向對方表達你的愛，才能讓感情在自由與親密之間取得平衡。

選擇「睡帽」的人：渴望包容與深度連結

如果你覺得圖形像睡帽，那麼你在戀愛中最重視的是「包容」與「深厚的情感連結」。睡帽是睡眠的象徵，代表著舒適與安心，而這也反映出你對戀愛的期待——你希望有個能夠長久陪伴、讓你感到安心的伴侶。你不是那種追求短暫激情的人，相較於曇花一現的愛情，你更渴望與對方慢慢建立穩定的關係。你希望彼此可以敞開心扉、分享內心最深層的想法，讓感情建立在真誠與信任的基礎之上。然而，當你過於重視這種情感連結時，可能會對另一半的變化變得敏感，甚至不自覺地想讓關係維持在「理想的樣子」。記得戀愛是流動的，學會接受改變，才能讓感情更加成熟、穩定。

這個心理測驗說明了你在戀愛中最渴望的東西，無論是療癒的陪伴、浪漫的激情、自由的空間，還是深刻的情感連結，都沒有對錯之分；最重要的是，你能夠找到與自己契合的人，並在這段關係中獲得真正的幸福！

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