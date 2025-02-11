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你為何而工作？超準心測找出你的職場價值觀

▲▼心理測驗,工作,職場,價值觀,成就,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你對工作的期待是什麼？玩心測找出答案。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

工作不僅是賺錢的手段，每個人對於工作的期待都不盡相同。有些人希望透過工作獲得成就感，有些人則重視學習新技能，還有人認為工作只是生活的一部分，不應該佔據太多時間。與其漫無目的地上班，如果能夠明確知道自己對工作的期待，或許能讓職場生活更加有動力。不妨透過日本網站《TRILL》心理測驗，來看看你對目前工作的期待是什麼吧！

Q：請憑直覺選擇以下一款禮物包裝圖案。

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▲▼心理測驗,工作,職場,價值觀,成就,個性。（圖／取自心測網站）

1、圓點
2、純色
3、格紋
4、條紋

選好了嗎？往下看解答！

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選擇「圓點圖案」的人——重視「好好珍惜自己」

如果你選擇了圓點圖案，代表你在工作中最在意的是「珍惜自己」。對你而言，工作只是生活的一部分，而不是全部。你重視自己的時間，不會為了工作犧牲私人生活，也不特別追求與同事建立深厚關係，而是採取較務實的態度。你不喜歡浪費時間，總是把公事與私事劃分清楚，該做的事就會確實完成，但也不會額外投入過多的精力。對於那些努力向上、積極拓展人脈的人，你可能會有點冷眼旁觀，認為他們太過執著於職場表現。然而，過度保持距離，可能會讓你在人際關係上吃虧。雖然懂得珍惜自己是好事，但職場上的人情往來有時也會影響你的發展。不妨試著放寬心，給自己更多與人建立連結的機會，這樣長遠來看，可能會讓你在職場上更有安全感與歸屬感。

選擇「純色」的人——重視「學習新知與技能」

選擇純色包裝的你，可能對目前的工作抱持著「學習新知識與技能」的期待。你對新事物充滿好奇心，總是對未知領域感興趣，樂於學習各種不同的技能。對你來說，嘗試新事物的過程本身比結果更有吸引力。你的行動力很強，想到就會去做，對新挑戰總是充滿熱情。不過，你也可能容易三分鐘熱度，當學會一項技能後，便迅速轉移注意力，開始尋找新的刺激。這可能導致你在職場上累積了一些技能，但卻沒有深耕某個領域。如果你發現自己常常因為缺乏持續的動力而無法堅持下去，不妨試著挑戰更困難的目標，讓自己在學習的過程中找到長期投入的價值，而不是僅僅滿足於短暫的新鮮感。

選擇「格紋」的人——重視「回饋與貢獻」

選擇格紋包裝的人，對於工作最大的期待是「回饋他人」。你不只是為了個人利益而努力，而是希望能夠幫助身邊的人，回報曾經幫助過你的人。你認為自己的成就並非單靠個人努力，而是與身邊的支持有關，因此希望能透過工作回饋社會或團隊。你是一個非常有責任感、講義氣的人，珍惜人際關係，也不會輕易忽略與同事之間的互動。當有人需要幫助時，你會毫不猶豫地伸出援手，甚至願意為了團隊整體的成功而讓步。這種無私的特質讓你受到很多人的喜愛與尊敬，但有時候，你也可能會不自覺地為了別人而忽略自己的需求。適當地設立界線，確保自己的努力不會被濫用，才能在職場上走得更長遠，並真正發揮你的價值。

選擇「條紋」的人——重視「成就感與人生意義」

如果你選擇了條紋包裝，那麼你對工作的期待是「成就感與人生價值」。你不喜歡簡單、重複性的工作，反而會被具有挑戰性、需要高度思考的工作所吸引。當你克服困難、完成高難度的任務時，會感受到強烈的滿足感，這種成就感正是你工作的最大動力。你總是充滿企圖心，渴望進步，不輕易妥協或放棄，對於那些沒有幹勁、隨遇而安的人，你可能會感到有些不耐煩。然而，過度專注於個人成就，有時可能會讓你忽略了周圍的人，甚至給同事帶來壓力。記得適時放慢腳步，關心團隊的合作與整體氛圍，學會在追求個人成功的同時，也讓身邊的人感受到你的支持與溫暖。這樣不僅能提升你的職場影響力，還能讓你的努力更有價值！

你選擇了哪一款包裝呢？是不是與你的職場期待相符呢？每個人對工作的期待都不一樣，了解自己的需求，才能在職場上找到真正讓自己快樂與滿足的方向。

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