一秒看穿你的影響力！超準心測找出你的隱藏特質

▲你的選擇透露你的影響力！從直覺選擇的圖案，看出你無意間對身邊人的影響，一探你的隱藏魅力。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

我們每個人都在無意識中受到身邊的人、事、環境和經歷的影響，這些因素塑造了我們的性格與思維方式。同時，我們也在影響著周圍的人，甚至可能深遠地改變他人的人生觀。然而，我們往往難以察覺自己對他人的影響，甚至可能無意間帶來負面的影響。因此不妨透過日本網站《TRILL》一個簡單的心理測驗，來看看你對周遭的人產生了什麼樣的影響吧！

Q：請憑直覺選擇最符合第一眼看到的形狀。

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1. 貝殼

2. 響板（卡斯塔涅鼓）

3. 折疊小刀

4. 西式馬桶

選好了嗎？往下看解答！

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選擇貝殼的人——你的影響力來自「安心感」

如果你的第一反應是「貝殼」，代表你給人的影響力來自於穩定與安心感。你是一個值得信賴的人，總是讓人不自覺地依賴你。身邊的人或許常會對你說：「有你在就沒問題了！」這說明你擁有讓人安心的力量，能夠在關鍵時刻穩住局勢。此外，這個選擇也展現了你的領導特質，不只是能帶領大家前進，也擅長鼓舞、支撐他人。你可能經常被尋求建議或協助，內心也清楚自己是個被信賴的對象。然而，你不只是單方面地影響他人，周圍的期待與需求同樣也影響著你，讓你變得更加自信和有責任感。你的團隊或朋友圈因為你的存在，能夠形成一種 凝聚力強、可靠且充滿向心力的氛圍。

選擇響板（卡斯塔涅鼓）的人——你的影響力來自「共感力」

如果你看到的是「響板」，代表你的影響力來自強大的共感能力。你是一個敏感且細膩的人，能夠迅速察覺他人的情緒，對環境的變化也特別敏銳。因為你總是能讀懂他人的內心，因此很容易發現需要幫助的人，並且給予適時的安慰與支持。這份細膩與敏感，雖然讓你成為別人心靈上的依靠，但也可能讓你容易感到疲憊，甚至會因為過度投入他人的情緒，而影響自己的心情。你的共感力讓周圍的人變得更加細心、重視他人的感受，甚至能夠幫助大家減少錯誤與失誤。但當你過於專注於細節時，可能也會讓自己感到壓力與疲勞。因此，適時學會「鈍感力」，讓自己放鬆一些，才能更長久地發揮你的影響力！

選擇折疊小刀的人——你的影響力來自「行動力」

如果你的直覺讓你選擇了「折疊小刀」，那麼你的影響力來自於強大的行動力！你是一個不會猶豫太久的人，當有想法時，會立刻付諸行動，甚至不介意冒一點風險。與其擔心錯誤，你更害怕錯失機會，因此你可能是那種「邊做邊調整」的人。這份果敢與直接，讓你成為周圍人眼中的行動派，你的勇敢會影響身邊的人，讓他們也願意邁出第一步。但同時，你也可能會顯得太過衝動，讓旁人感到驚訝甚至不安。此外，因為你的個性較為直率且強烈，有時可能無意間帶出攻擊性，讓別人覺得有壓力，所以當你察覺自己在影響他人時，也要記得適時調整節奏，確保你的行動力能帶來正向的變化，而非壓力。

選擇西式馬桶的人——你的影響力來自「認真負責」

如果你選擇了「馬桶」，代表你的影響力來自於真誠且負責的態度。你是一個嚴謹、自律且值得信賴的人，無論有沒有人在看，你都會遵守規則，並且以最認真的態度去完成事情。你對自己的要求高，對待工作或承諾總是全力以赴，這讓周圍的人對你充滿信賴與尊敬。這種認真與誠實，雖然讓你成為眾人眼中的標竿，但有時也可能讓周圍的人感到壓力，他們可能會擔心自己的一點小錯誤，會不會被你注意到，或是覺得跟你相處時要小心翼翼。其實，你可能沒這麼在意別人的小錯誤，但你的嚴謹態度讓人不自覺地緊張起來。因此，試著適時展現自己輕鬆幽默的一面，讓大家知道你的認真並不是嚴苛，而是出於責任感與對事情的尊重。

無論你的影響力來自於安心感、共感力、行動力，還是負責的態度，這些特質都讓你在周圍人的生活中扮演了獨特的角色。你或許從未意識到自己的影響力，但其實你的存在，正在默默改變著身邊的人！把這個心測分享出去，看看朋友們的影響力是什麼吧！