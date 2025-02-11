　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

親和力vs.冷淡感　你的人際魅力分數是多少？心測找答案！

▲▼人際關係,心理測驗,冷淡,高冷,親和,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你的個性真的冷淡嗎？還是只是表達方式不同？」來玩心理測驗，揭曉你的社交特質。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有些人天生話少、表情淡定，情緒也不太外露，讓人難以捉摸，甚至會被誤會成「很冷漠」或「不好親近」。但其實，他們只是表達方式比較內斂，並不代表內心沒有溫度！那麼，你呢？你的個性屬於熱情開朗型，還是容易讓人覺得有點冷淡呢？日本網站《TRILL》簡單又有趣的心理測驗能幫你一探究竟，憑直覺選出一個答案，就能測出你的個性特質，趕快來試試，看看你的冷淡指數有多高吧！

Q：請憑直覺回答，以下這個圖形讓你聯想到什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼人際關係,心理測驗,冷淡,高冷,親和,個性。（圖／取自心測網站）

1、英文字母「Z」
2、跳台（滑雪或體操等運動使用的助跳台）
3、摺疊尺
4、骨牌倒塌

選好了嗎？往下看解答！

選好了嗎？往下看解答！

選好了嗎？往下看解答！

選擇1：「Z」—— 你不是冷淡型，反而親和力滿分

如果你覺得這個圖形像英文字母「Z」，那麼你應該是個熱情又友善的人！無論對誰，你總是保持親切的態度，讓人覺得很容易親近。你的個性直接坦率，習慣用最直白的方式表達自己的想法。你樂於分享自己的感受，也希望別人能真正了解你。因此，你在人際關係中通常是開放且真誠的。不過，雖然你的直率很有魅力，但有時候適時放慢語速、溫和表達，可能會讓溝通更順暢，避免無意間讓對方感到壓力。試著多觀察對方的情緒，調整說話方式，這樣能讓你的社交魅力更上一層樓！

選擇2：跳台——你有點冷淡，因為太專注於自己

如果這個圖形讓你聯想到跳台，那麼你的個性可能偏向「有點冷淡」，但這並非刻意，而是因為你對自己的事情太專注了，常常忘了關心周圍的人。你是個努力向上的人，凡事全力以赴，總是朝著目標衝刺。但有時候，因為過於專注自己的事，會不小心忽略他人的感受或需求。其實，偶爾抬頭看看周圍，關心一下身邊的人，也能讓你的人際關係更加融洽。你的堅持與拚勁很值得讚賞，但如果能在前進的路上，多留意他人的存在，會讓你的世界變得更豐富！

選擇3：摺疊尺—— 你很溫暖，樂於助人

如果你看到的是摺疊尺，表示你其實不太冷淡，反而是個溫暖又細心的人。你待人親切，與人相處時總是笑容滿面，讓人感覺很舒服。你的個性貼心又細膩，樂於幫助別人，甚至別人還沒開口求助，你就已經注意到他們的需求了。因此，你經常是朋友和同事眼中的「救星」，大家都很感激你的存在。不過，因為你總是為別人著想，可能會忽略了自己的需求。偶爾也要學會說「不」，適時照顧自己，這樣才能維持長久的能量，繼續發揮你的溫暖魅力！

選擇4：骨牌倒塌—— 你真的有點冷淡，但只是表達方式比較笨拙

如果你認為這個圖形像骨牌倒塌，那麼你的個性確實偏冷淡。可能你自己沒這樣覺得，但在別人眼中，你的表情和行為容易讓人感覺不太親近。其實，你內心並不是冷漠，而是比較不擅長表達情感。你可能有很多溫暖的想法，但說出口時卻變得簡短或不夠明顯，導致別人誤解你「沒什麼感情」。試著勇敢打開心扉，多用言語或行動表達你的關心，這樣能讓周圍的人更理解你，也能減少別人對你的誤解。當你願意多與人交流時，你的形象也會變得更加親切可愛喔！

這個心理測驗不僅能幫助你了解自己的性格，也能讓你發現與人相處時的優勢與可以改進的地方。不管結果如何，最重要的是找到適合自己的溝通方式，讓人際關係更和諧。你選了哪個答案呢？你身邊的朋友又是哪種類型的呢？快分享出去跟大家一起玩看看吧！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相
急診爆滿！　衛福部急調度
快訊／IG重大更新！未滿16歲全設不公開　百萬人受影響
碎屍魔經歷曝！曾「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬
台北知名虱目魚餐廳「整碗都是蟲」　店家道歉
快訊／藍罷免蘇巧慧「抄名冊被抓包」　前黨員沒連署卻收查詢單
快訊／iOS 18.3.1突襲發布　蘋果罕見建議「用戶都要安

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

台大急診又滿床「等床破百」！林口長庚、亞東也滿　衛福部急因應

快訊／12:52花蓮規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

台北知名虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」　店家道歉：配料廠商問題

日本公廁為何總是乾淨？她曝神奇經歷：貴婦上完後煥然一新

男友忍3次不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要！最理想時間曝

模考校排第8！國中生「期末考變校排21」老媽爆焦慮　律師神回

你為何而工作？超準心測找出你的職場價值觀

在救護車上「看見愛情」　他緊牽70歲老伴、輕撫毛帽！對話超可愛

學測作文「52赫茲」考生寫遭排擠經驗　閱卷師：情感深刻可拿A

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

台大急診又滿床「等床破百」！林口長庚、亞東也滿　衛福部急因應

快訊／12:52花蓮規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

台北知名虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」　店家道歉：配料廠商問題

日本公廁為何總是乾淨？她曝神奇經歷：貴婦上完後煥然一新

男友忍3次不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要！最理想時間曝

模考校排第8！國中生「期末考變校排21」老媽爆焦慮　律師神回

你為何而工作？超準心測找出你的職場價值觀

在救護車上「看見愛情」　他緊牽70歲老伴、輕撫毛帽！對話超可愛

學測作文「52赫茲」考生寫遭排擠經驗　閱卷師：情感深刻可拿A

賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相信這些

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　7分鐘內遭警逮捕！曝光超糗下場

彰化對撞車禍！轎車闖紅燈猛撞賓士畫面曝　3人受傷送醫

「Suzuki經典小跑車」傳復活回歸！TOYOTA、大發三方合作開發

快訊／雲林褒忠民宅2F全面燃燒！　1女受困「插管搶救中」

過年熬太多！肌膚暗沉蠟黃　SPA護膚縮時養出透亮肌

8天內415人猝死警訊！WHO最新警告「室內低於18度」恐增死亡風險

宋智孝創內衣品牌「露火辣上圍」罕見脫了　苦笑默認：一天只賣1、2單

大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

收到絕對心花怒放！14款情人節精品禮物推薦　Gucci狗狗吊飾萬元初買到

生活熱門新聞

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

「元宵小過年」12禁忌　1動作恐破財衰整年

LINE「免費新字體」曝光！客台語都能通

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

想起老闆郭正利！導遊眼眶紅「連員工家人都照顧」

女實況主批看演唱會捂耳不尊重　當事人還原被炎上

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客：非常挑釁

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃

台北知名虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」　店家道歉

2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意

首波春雨明報到　全台「一片橘黃」下3天

日本UNIQLO「免運送到飯店」！網驚：回台才看到

更多熱門

相關新聞

幫喜歡的人挑「冬季禮物」暖心背後藏玄機？

幫喜歡的人挑「冬季禮物」暖心背後藏玄機？

想要和喜歡的人拉近距離並發展出穩定的感情，有時候就需要一點策略和技巧，也就是俗稱的「小心機」。你認為自己在愛情中有多麼擅長運籌帷幄，是不是真的能夠與另一半建立深厚關係呢？透過心理測驗來檢視你的潛意識！

你的嫉妒心有多危險「選一條河」就知道！

你的嫉妒心有多危險「選一條河」就知道！

高質感女生從打造「乾淨」開始

高質感女生從打造「乾淨」開始

心理測驗揭你的「隱形漏財」習慣

心理測驗揭你的「隱形漏財」習慣

你的天職是什麼？超準心測揭開適合你的工作類型！

你的天職是什麼？超準心測揭開適合你的工作類型！

關鍵字：

人際關係心理測驗冷淡高冷親和個性

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面