親和力vs.冷淡感　你的人際魅力分數是多少？心測找答案！





▲你的個性真的冷淡嗎？還是只是表達方式不同？」來玩心理測驗，揭曉你的社交特質。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有些人天生話少、表情淡定，情緒也不太外露，讓人難以捉摸，甚至會被誤會成「很冷漠」或「不好親近」。但其實，他們只是表達方式比較內斂，並不代表內心沒有溫度！那麼，你呢？你的個性屬於熱情開朗型，還是容易讓人覺得有點冷淡呢？日本網站《TRILL》簡單又有趣的心理測驗能幫你一探究竟，憑直覺選出一個答案，就能測出你的個性特質，趕快來試試，看看你的冷淡指數有多高吧！

Q：請憑直覺回答，以下這個圖形讓你聯想到什麼？

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1、英文字母「Z」

2、跳台（滑雪或體操等運動使用的助跳台）

3、摺疊尺

4、骨牌倒塌

選好了嗎？往下看解答！

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選擇1：「Z」—— 你不是冷淡型，反而親和力滿分

如果你覺得這個圖形像英文字母「Z」，那麼你應該是個熱情又友善的人！無論對誰，你總是保持親切的態度，讓人覺得很容易親近。你的個性直接坦率，習慣用最直白的方式表達自己的想法。你樂於分享自己的感受，也希望別人能真正了解你。因此，你在人際關係中通常是開放且真誠的。不過，雖然你的直率很有魅力，但有時候適時放慢語速、溫和表達，可能會讓溝通更順暢，避免無意間讓對方感到壓力。試著多觀察對方的情緒，調整說話方式，這樣能讓你的社交魅力更上一層樓！

選擇2：跳台——你有點冷淡，因為太專注於自己

如果這個圖形讓你聯想到跳台，那麼你的個性可能偏向「有點冷淡」，但這並非刻意，而是因為你對自己的事情太專注了，常常忘了關心周圍的人。你是個努力向上的人，凡事全力以赴，總是朝著目標衝刺。但有時候，因為過於專注自己的事，會不小心忽略他人的感受或需求。其實，偶爾抬頭看看周圍，關心一下身邊的人，也能讓你的人際關係更加融洽。你的堅持與拚勁很值得讚賞，但如果能在前進的路上，多留意他人的存在，會讓你的世界變得更豐富！

選擇3：摺疊尺—— 你很溫暖，樂於助人

如果你看到的是摺疊尺，表示你其實不太冷淡，反而是個溫暖又細心的人。你待人親切，與人相處時總是笑容滿面，讓人感覺很舒服。你的個性貼心又細膩，樂於幫助別人，甚至別人還沒開口求助，你就已經注意到他們的需求了。因此，你經常是朋友和同事眼中的「救星」，大家都很感激你的存在。不過，因為你總是為別人著想，可能會忽略了自己的需求。偶爾也要學會說「不」，適時照顧自己，這樣才能維持長久的能量，繼續發揮你的溫暖魅力！

選擇4：骨牌倒塌—— 你真的有點冷淡，但只是表達方式比較笨拙

如果你認為這個圖形像骨牌倒塌，那麼你的個性確實偏冷淡。可能你自己沒這樣覺得，但在別人眼中，你的表情和行為容易讓人感覺不太親近。其實，你內心並不是冷漠，而是比較不擅長表達情感。你可能有很多溫暖的想法，但說出口時卻變得簡短或不夠明顯，導致別人誤解你「沒什麼感情」。試著勇敢打開心扉，多用言語或行動表達你的關心，這樣能讓周圍的人更理解你，也能減少別人對你的誤解。當你願意多與人交流時，你的形象也會變得更加親切可愛喔！

這個心理測驗不僅能幫助你了解自己的性格，也能讓你發現與人相處時的優勢與可以改進的地方。不管結果如何，最重要的是找到適合自己的溝通方式，讓人際關係更和諧。你選了哪個答案呢？你身邊的朋友又是哪種類型的呢？快分享出去跟大家一起玩看看吧！