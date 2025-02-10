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暖心背後藏玄機？幫喜歡的人挑「冬季禮物」透露你是戀愛小白or獵愛大師

記者錢雅慧／綜合報導

想要和喜歡的人拉近距離並發展出穩定的感情，有時候就需要一點策略和技巧，也就是俗稱的「小心機」。你認為自己在愛情中有多麼擅長運籌帷幄，是不是真的能夠與另一半建立深厚關係呢？透過心理測驗來檢視你的潛意識！

測驗：你會送哪一件溫暖的物品給你心愛的人呢？

▲▼ 愛情策略,心理測驗,戀愛技巧,感情溝通,溫暖物品,心測,心機,策略,獵愛,戀愛 。（圖／擷取自日本心測網站）

▲冬天想送什麼禮物給心儀的對方？（圖／擷取自日本心測網站）

A：手套
B：圍巾
C：襪子
D：針織帽

你在追愛的過程中心機有多高？

選擇A「手套」——靈巧型，愛情策略度達到 80%
讓指尖保持溫暖的手套，象徵著靈巧與創造力，當你選擇它時，很可能在潛意識裡，你在愛情中其實相當懂得運用自己的優勢來吸引對方。

你的策略水準相當高，能根據對方的品味來調整自己的形象，展現出最迷人的一面。你擅於觀察對方的個性，並選擇適合他的時尚風格，讓他忍不住心動，甚至暗自讚嘆：「他怎麼這麼可愛？」你就像一名出色的愛情戰略家，懂得如何扭轉局勢，將感情發展朝著有利於自己的方向推進。

選擇B「圍巾」——溫暖型，愛情策略度達到 60%
圍巾象徵溫暖、體貼與心靈的連結，當你選擇它時，表示你是一個溫柔且懂得傾聽的人。

你的戀愛策略水準達到60%，能夠在與對方的交流中展現善意，並透過貼心的對話讓他感到愉快和放鬆。你擅長觀察每次對話的細節，並將其作為未來的話題連結，讓對方覺得「和你聊天真的很有趣」！這種自然的連結感會讓你們的關係更加緊密，也讓對方逐漸被你吸引。

選擇C「襪子」——穩健型，愛情策略度為 30%
穿在腳上的襪子象徵穩定與基礎，當你選擇它時，表示你是個踏實而勤奮的人，善於一步步累積感情。

雖然你的策略水準僅30%，相對較低，但你能在相處中逐漸與對方建立起深厚友誼。即使你喜歡對方，你可能也不會主動迅速接近，但這份穩重卻會讓對方感受到你的純真與可愛。你重視感情中自然流露的感覺，即使在單戀中，也能以積極的心態去享受這段時光，最終憑藉真誠打動對方。

選擇D「針織帽」——直覺型，愛情策略度達到 120%
讓頭部保持溫暖的針織帽與知識與直覺做連結，當你選擇它時，表示你在感情中具備敏銳的洞察力和出色的計劃能力！

你的戀愛策略度高達 120%，幾乎可以說是戀愛中的大師！當你愛上一個人時，你會憑藉直覺感受到你們之間的連結，並善於選擇合適的時機接近對方。你能迅速判斷對方的需求和模式，並在最適當的時刻出現，讓對方感覺和你在一起是那麼自然、契合，最終輕鬆地建立起深厚的感情。

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