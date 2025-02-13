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公婆生病…媳婦包1.2萬　反被罵「不孝」：根本雙標

一名人妻控訴公婆雙標，同樣的狀況，自己卻被罵「不孝」。（示意圖／翻攝自photoAC）
▲一名人妻控訴公婆雙標，同樣的狀況，自己卻被罵「不孝」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

媳婦做得再怎麼好，始終是外人！一名人妻痛訴，過去懷孕時公婆只包了紅包，就拍拍屁股出國玩。如今風水輪流轉，公婆生病了，她如法炮製包紅包，交給老公照顧，自己則去旅遊放鬆心情，卻落得不孝的罪名，讓她覺得很不公平。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》大吐苦水，回想當年懷孕生子的時候，公婆僅包了6000元就不聞不問，兩老報名歐洲線的旅遊到處遊山玩水，她只好依靠娘家，由爸媽照顧她。

如今公婆生病，原PO包了12000元，還帶了營養品，要老公回去負責照顧，自己則帶小孩和姐妹們出國，卻被公婆安上「不孝媳婦」的罪名，她認為根本是雙重標準，不解憑什麼公婆要媳婦孝順？也不喜歡被情緒勒索。

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貼文曝光後，掀起一陣討論，網友紛紛留言：「聽聽就好，別理老番顛」、「認真妳就輸了」、「媳婦永遠是外人，女婿都會是被疼愛的」、「親生兒子不是回去了嗎？難道要沒被養育過的媳婦回去病才會好嗎？笑死人什麼觀念」。

另外，也有不少人建議早點黑化，「早黑早享受喔」、「不孝好啊！孝順乾媳婦屁事？既然已經背上罪名了，那正好以後也可以不聞不問，錢省下來繼續出國，多自在啊」、「不孝就不孝，會被抓去關嗎？」、「孝順媳婦的名聲其實也沒什麽好讓人在乎，真實人生就是自己覺得好，才是真好」。

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