小姑剛生小孩！夫妻包紅包「婆婆對金額有意見」　網愣：為何要包

▲親人生小孩，會包紅包嗎？此圖與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果親人生小孩，會包紅包嗎？金額又會落在哪？近日有網友發文透露，因為小姑生小孩，所以她和老公決定包1萬2000元的紅包，然而婆婆得知後卻有意見，「我以為包12000元很多了耶！」貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，因為小姑前幾天生小孩了，所以她和老公就討論好要包1萬2000元給對方，然而，婆婆得知後，卻說除了包紅包外，應該還要額外多給幫小姑「做月內（坐月子）」的錢，「要我們包20000元」。

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「我以為包12000元很多了耶！」原PO認為，「做月內」的費用通常不是都交由夫家負責嗎？為什麼她和老公還要多負擔一筆費用？親人生產後，大家都是包多少錢呢？

貼文曝光後，不少網友直呼，「頭一次聽到這種笑話」、「婆婆還真敢開口」、「月內20000這是幫婆婆包的吧？婆婆不想出。推給哥哥大嫂的概念」。還有網友表示，「我覺得一萬二算很多了」、「包多少個人心意吧，還有要求喔」、「紅包是隨心意，做月內的話，如果夫家不承擔，也不是你的責任」。

也有網友認為，「改送尿布或濕紙巾一箱就好，紅包錢可以省下來了」、「為什麼要包？可以送嬰兒用的到的尿布、喝的奶粉、衣服、玩具就行」、「送尿布跟濕紙巾」、「剛生產，包尿布啊，包什麼」。