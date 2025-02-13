「阿姨又是你」女子4天內被假投資騙2次　警神救援保住她100萬存款

▲女子4天內信了詐騙集團2次，二度跑銀行要匯款50萬元，警方與行員成功攔阻。（圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名60多歲王姓女子1月16日誤信網路投資詐騙，前往富邦銀行民生分行準備匯款50萬元，所幸行員驚覺情況不對立刻報警，警方到場解釋後才保住她的養老金，然而她4天卻再次到銀行以「過年急需用錢」試圖匯款50萬元，警方二度到場並細心解釋各種詐騙案例及手法後，才打消她匯款念頭。

事件發生在今年1月16日，王女到富邦銀行民生分行想要匯款50萬元，行員進行關懷提問後，發現她聲稱是房屋裝潢需要用錢，卻拿不出任何的裝潢契約及單據佐證，行員因此警覺情況不對，趕緊通報警方到場協助。

松山警分局三民派出所收到通報後，立刻派遣警員詹全富、江文瑜及警專實習生陳貫鑫前往處理，透過跟王女的對話及LINE訊息內容得知，這次匯款是詐騙集團指導王女用裝潢名義掩蓋的假投資詐騙，最後在3名警員及行員的勸說下，王女才打消了匯款念頭。

沒想到4天後，三民派出所1月20日再次接獲富邦銀行民生分行通報，聲稱有民眾要大額取現50萬元，經巡佐周文祥、警員陳天銘、林青留及警專實習生江育明到場了解，發現王女因過年急需用錢，再度遭詐騙集團盯上，詐團聲稱可以提供投資管道，保證獲利穩賺不賠，王女因此上當受騙，經警方細心解釋各種詐騙案例及手法後，才讓王女認知到自己遇到詐騙，成功保住積蓄。

一同參加阻詐的實習生陳貫鑫與江育明表示，跟著學長姐一起執行阻詐工作後，才發現這項工作真的不容易，也了解到現在社會上詐騙相當猖獗，未來正式入職後將面臨極大的挑戰，想要幫助民眾守住賺來的辛苦錢，也需要更多知識及換位思考同理心的展現，希望未來畢業後可以幫助更多需要幫助的民眾。