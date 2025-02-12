川普恐祭出1930年關稅法　以支持新對等關稅政策

▲美國總統川普近日在關稅問題上動作頻頻，有專家分析，川普可能會祭出數十年來大體上被遺忘的「1930年關稅法」。（圖／路透）

文／中央社

貿易與法律專家表示，美國總統川普可能會祭出數十年來大體上被遺忘的「1930年關稅法」，以支持他的新互惠關稅政策，這將使美國的關稅調整至與其他較高進口稅國家的關稅相當。

路透社報導，川普表示，新的美國關稅將「幾乎立即」生效，而「1930年關稅法」（Tariff Act of 1930）338條款將為他提供快速實施這些關稅的途徑。

這項法律曾作為威脅被提及，但從未實際用來徵收關稅，僅零星出現在政府紀錄中。它允許總統對那些被認定歧視美國商業活動的國家，徵收最高達50%的關稅。

當總統發現某國對美國實施「不合理的收費、徵稅、法規或限制」，且這些措施未平等對所有國家實行時，便能動用這項權力。它也可以因為關稅或其他費用、法規和限制對美國商業「不利」而啟用。

歐洲聯盟（EU）的10%汽車關稅是美國2.5%客車關稅的4倍，這對川普來說是個特別的痛點

Crowell & Moring律師事務所合夥人坎尼斯特拉（Dan Cannistra）提到338條款時表示：「我認為這就是他們要走的路。他們會告訴歐盟，『你們對韓國徵收零關稅，卻對美國徵收10%，這是在歧視我們』。」

川普在第1個總統任期使用的貿易工具需要更長時間才能實施關稅，包括依據232條款（Section 232），以國家安全為由對鋼鋁製品徵稅，以及針對中國進口的301條款（Section 301）。

這些工具都需要進行調查和徵集公眾評論，因此可能需要數月時間才能實施。

但目前為止，川普在新任期較為偏好使用能立即影響關稅的工具，其中包括首次使用「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）對中國商品徵收10%關稅。

另外還包括以芬太尼（fentanyl）輸入和邊境安全為由，對墨西哥及加拿大商品徵收25%關稅，不過他在3日宣布，延後實施對兩國加徵關稅30天。